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Посол России рассказал о кампании в Эстонии по порче автомобилей дипломатов - РИА Новости, 13.01.2023
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Посол России рассказал о кампании в Эстонии по порче автомобилей дипломатов
Посол России рассказал о кампании в Эстонии по порче автомобилей дипломатов - РИА Новости, 13.01.2023
Посол России рассказал о кампании в Эстонии по порче автомобилей дипломатов
Посол РФ в Таллине Владимир Липаев рассказал, что в Эстонии прошла кампания по причинению ущерба автомобилям дипмиссии, никто из виновных найден не был. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:39
2023-01-13T16:39
россия
эстония
таллин
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Посол РФ в Таллине Владимир Липаев рассказал, что в Эстонии прошла кампания по причинению ущерба автомобилям дипмиссии, никто из виновных найден не был. "Доходит до откровенно хулиганских действий. Недавно проходила кампания по причинению ущерба нашему автотранспорту, поцарапано то ли 15, то ли 16 машин. Причем, естественно, никто из виновников найден не был. Сейчас кампания прекратилась, но, я так понимаю, страховые компании вмешались, им надоело выплачивать ущерб", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
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россия, эстония, таллин, в мире
Россия, Эстония, Таллин, В мире
16:39 13.01.2023
 
Посол России рассказал о кампании в Эстонии по порче автомобилей дипломатов

Посол России Липаев рассказал о кампании в Эстонии по порче автомобилей дипломатов

© Фото : Посольство России в Эстонии в FacebookЗдание посольства России в Эстонии
Здание посольства России в Эстонии - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : Посольство России в Эстонии в Facebook
Здание посольства России в Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Посол РФ в Таллине Владимир Липаев рассказал, что в Эстонии прошла кампания по причинению ущерба автомобилям дипмиссии, никто из виновных найден не был.
"Доходит до откровенно хулиганских действий. Недавно проходила кампания по причинению ущерба нашему автотранспорту, поцарапано то ли 15, то ли 16 машин. Причем, естественно, никто из виновников найден не был. Сейчас кампания прекратилась, но, я так понимаю, страховые компании вмешались, им надоело выплачивать ущерб", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
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