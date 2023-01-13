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Посол России рассказал о кампании в Эстонии по порче автомобилей дипломатов

Посол России рассказал о кампании в Эстонии по порче автомобилей дипломатов - РИА Новости, 13.01.2023

Посол России рассказал о кампании в Эстонии по порче автомобилей дипломатов

Посол РФ в Таллине Владимир Липаев рассказал, что в Эстонии прошла кампания по причинению ущерба автомобилям дипмиссии, никто из виновных найден не был. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:39

2023-01-13T16:39

2023-01-13T16:39

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Посол РФ в Таллине Владимир Липаев рассказал, что в Эстонии прошла кампания по причинению ущерба автомобилям дипмиссии, никто из виновных найден не был. "Доходит до откровенно хулиганских действий. Недавно проходила кампания по причинению ущерба нашему автотранспорту, поцарапано то ли 15, то ли 16 машин. Причем, естественно, никто из виновников найден не был. Сейчас кампания прекратилась, но, я так понимаю, страховые компании вмешались, им надоело выплачивать ущерб", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20230110/pdd-1843977109.html

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россия, эстония, таллин, в мире