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Израиль отказывается от пособия для прибывших из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 13.01.2023
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Израиль отказывается от пособия для прибывших из-за конфликта на Украине
Израиль отказывается от пособия для прибывших из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 13.01.2023
Израиль отказывается от пособия для прибывших из-за конфликта на Украине
Израиль перестанет выплачивать ежемесячное пособие иммигрантам, которые прибыли в страну из-за конфликта на Украине, сообщает издание Haaretz. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:19
2023-01-13T17:19
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израиль
украина
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Израиль перестанет выплачивать ежемесячное пособие иммигрантам, которые прибыли в страну из-за конфликта на Украине, сообщает издание Haaretz. "Выплата ежемесячного пособия... будет прекращена в феврале для многих иммигрантов после того, как срок действия временного постановления... истек. Министерство по делам интеграции на данный момент не намерено продлевать действие постановления", - говорится в сообщении издания. Согласно газете, ряд иммигрантов не получили пособия за декабрь. Отмечается, что ведомство не получило одобрение финансирования, из-за чего не смогло выплатить приезжим сумму в почти 6 миллионов долларов. Однако министерство отметило, что иммигранты, прибывшие в страну к августу 2022 года, будут получать выплаты на протяжении года с момента переезда в страну. В ведомстве также обещали найти средства, чтобы выплатить приезжим пособия за декабрь.
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в мире, израиль, украина
В мире, Израиль, Украина
17:19 13.01.2023
 
Израиль отказывается от пособия для прибывших из-за конфликта на Украине

Израиль перестанет выплачивать пособие иммигрантам, прибывшим из-за конфликта на Украине

© AP Photo / Ariel SchalitСтена плача в Иерусалиме
Стена плача в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Стена плача в Иерусалиме. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Израиль перестанет выплачивать ежемесячное пособие иммигрантам, которые прибыли в страну из-за конфликта на Украине, сообщает издание Haaretz.
"Выплата ежемесячного пособия... будет прекращена в феврале для многих иммигрантов после того, как срок действия временного постановления... истек. Министерство по делам интеграции на данный момент не намерено продлевать действие постановления", - говорится в сообщении издания.
Согласно газете, ряд иммигрантов не получили пособия за декабрь. Отмечается, что ведомство не получило одобрение финансирования, из-за чего не смогло выплатить приезжим сумму в почти 6 миллионов долларов.
Однако министерство отметило, что иммигранты, прибывшие в страну к августу 2022 года, будут получать выплаты на протяжении года с момента переезда в страну. В ведомстве также обещали найти средства, чтобы выплатить приезжим пособия за декабрь.
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