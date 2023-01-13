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Израиль отказывается от пособия для прибывших из-за конфликта на Украине
Израиль отказывается от пособия для прибывших из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 13.01.2023
Израиль отказывается от пособия для прибывших из-за конфликта на Украине
Израиль перестанет выплачивать ежемесячное пособие иммигрантам, которые прибыли в страну из-за конфликта на Украине, сообщает издание Haaretz. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:19
2023-01-13T17:19
2023-01-13T17:19
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Израиль перестанет выплачивать ежемесячное пособие иммигрантам, которые прибыли в страну из-за конфликта на Украине, сообщает издание Haaretz. "Выплата ежемесячного пособия... будет прекращена в феврале для многих иммигрантов после того, как срок действия временного постановления... истек. Министерство по делам интеграции на данный момент не намерено продлевать действие постановления", - говорится в сообщении издания. Согласно газете, ряд иммигрантов не получили пособия за декабрь. Отмечается, что ведомство не получило одобрение финансирования, из-за чего не смогло выплатить приезжим сумму в почти 6 миллионов долларов. Однако министерство отметило, что иммигранты, прибывшие в страну к августу 2022 года, будут получать выплаты на протяжении года с момента переезда в страну. В ведомстве также обещали найти средства, чтобы выплатить приезжим пособия за декабрь.
https://ria.ru/20230113/izrail-1844676757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, украина
Израиль отказывается от пособия для прибывших из-за конфликта на Украине
Израиль перестанет выплачивать пособие иммигрантам, прибывшим из-за конфликта на Украине
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Израиль перестанет выплачивать ежемесячное пособие иммигрантам, которые прибыли в страну из-за конфликта на Украине, сообщает
издание Haaretz.
"Выплата ежемесячного пособия... будет прекращена в феврале для многих иммигрантов после того, как срок действия временного постановления... истек. Министерство по делам интеграции на данный момент не намерено продлевать действие постановления", - говорится в сообщении издания.
Согласно газете, ряд иммигрантов не получили пособия за декабрь. Отмечается, что ведомство не получило одобрение финансирования, из-за чего не смогло выплатить приезжим сумму в почти 6 миллионов долларов.
Однако министерство отметило, что иммигранты, прибывшие в страну к августу 2022 года, будут получать выплаты на протяжении года с момента переезда в страну. В ведомстве также обещали найти средства, чтобы выплатить приезжим пособия за декабрь.