https://ria.ru/20230113/poruchenie-1844648344.html

Путин поручил обеспечить соблюдение сроков расследования уголовных дел

Путин поручил обеспечить соблюдение сроков расследования уголовных дел - РИА Новости, 13.01.2023

Путин поручил обеспечить соблюдение сроков расследования уголовных дел

Президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам обеспечить соблюдение законных сроков расследования уголовных дел и изменение меры пресечения в... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:13

2023-01-13T15:13

2023-01-13T15:13

происшествия

россия

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

верховный суд рф

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам обеспечить соблюдение законных сроков расследования уголовных дел и изменение меры пресечения в случае, если следствие по объективным причинам не может быть завершено вовремя. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России и Верховным судом Российской Федерации принять меры по обеспечению соблюдения законных и обоснованных сроков расследования уголовных дел, а также по изменению меры пресечения в случае, если в установленные сроки следствие не может быть завершено по объективным обстоятельствам", - говорится в документе. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 июля.

https://ria.ru/20230113/otvetstvennost-1844644301.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), верховный суд рф, генеральная прокуратура рф