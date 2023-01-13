https://ria.ru/20230113/poruchenie-1844648344.html
Путин поручил обеспечить соблюдение сроков расследования уголовных дел
Путин поручил обеспечить соблюдение сроков расследования уголовных дел - РИА Новости, 13.01.2023
Путин поручил обеспечить соблюдение сроков расследования уголовных дел
Президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам обеспечить соблюдение законных сроков расследования уголовных дел и изменение меры пресечения в... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:13
2023-01-13T15:13
2023-01-13T15:13
происшествия
россия
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
верховный суд рф
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам обеспечить соблюдение законных сроков расследования уголовных дел и изменение меры пресечения в случае, если следствие по объективным причинам не может быть завершено вовремя. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России и Верховным судом Российской Федерации принять меры по обеспечению соблюдения законных и обоснованных сроков расследования уголовных дел, а также по изменению меры пресечения в случае, если в установленные сроки следствие не может быть завершено по объективным обстоятельствам", - говорится в документе. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 июля.
https://ria.ru/20230113/otvetstvennost-1844644301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), верховный суд рф, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Верховный суд РФ, Генеральная прокуратура РФ
Путин поручил обеспечить соблюдение сроков расследования уголовных дел
Путин поручил до 1 июля обеспечить соблюдение законных сроков расследования уголовных дел