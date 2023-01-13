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Премьер Нидерландов обсудит с Байденом военную помощь Украине - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/pomosch-1844610183.html
Премьер Нидерландов обсудит с Байденом военную помощь Украине
Премьер Нидерландов обсудит с Байденом военную помощь Украине - РИА Новости, 13.01.2023
Премьер Нидерландов обсудит с Байденом военную помощь Украине
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 17 января посетит с официальным визитом США, обсудит с американским президентом Джо Байденом военную поддержку Украины,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:19
2023-01-13T13:19
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
марк рютте
энтони блинкен
нидерланды
украина
нато
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ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 17 января посетит с официальным визитом США, обсудит с американским президентом Джо Байденом военную поддержку Украины, говорится в заявлении голландского кабмина. Ранее голландские СМИ сообщали, что Рютте направится с визитом в США на следующей неделе. В Белом доме заявили, что Байден примет премьера Нидерландов 17 января. "Премьер-министр Рютте и министр иностранных дел Хукстра проведут встречу с президентом США Байденом во вторник, 17 января", - говорится в сообщении правительства Нидерландов, опубликованном в пятницу. Отмечается, что Рютте и Хукстру также примет госсекретарь США Энтони Блинкен. "В ходе визита, среди прочего, будет обсуждаться координация поддержки Украины на политическом, военном и гуманитарном уровне. Также будет обсуждаться дальнейшее сотрудничество в области обороны и безопасности и дальнейшее укрепление двусторонних торговых отношений между Нидерландами и США", - сообщили в кабмине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844543007.html
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
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в мире, джо байден, марк рютте, энтони блинкен, нидерланды, украина, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Марк Рютте, Энтони Блинкен, Нидерланды, Украина, НАТО, Россия
13:19 13.01.2023
 
Премьер Нидерландов обсудит с Байденом военную помощь Украине

Премьер Нидерландов Рютте обсудит с Байденом военную помощь Украине 17 января

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 17 января посетит с официальным визитом США, обсудит с американским президентом Джо Байденом военную поддержку Украины, говорится в заявлении голландского кабмина.
Ранее голландские СМИ сообщали, что Рютте направится с визитом в США на следующей неделе. В Белом доме заявили, что Байден примет премьера Нидерландов 17 января.
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"Премьер-министр Рютте и министр иностранных дел Хукстра проведут встречу с президентом США Байденом во вторник, 17 января", - говорится в сообщении правительства Нидерландов, опубликованном в пятницу.
Отмечается, что Рютте и Хукстру также примет госсекретарь США Энтони Блинкен.
"В ходе визита, среди прочего, будет обсуждаться координация поддержки Украины на политическом, военном и гуманитарном уровне. Также будет обсуждаться дальнейшее сотрудничество в области обороны и безопасности и дальнейшее укрепление двусторонних торговых отношений между Нидерландами и США", - сообщили в кабмине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденМарк РюттеЭнтони БлинкенНидерландыУкраинаНАТОРоссия
 
 
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