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СМИ: Польша заставляет украинских беженцев платить по счетам - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/polsha-1844768509.html
СМИ: Польша заставляет украинских беженцев платить по счетам
СМИ: Польша заставляет украинских беженцев платить по счетам - РИА Новости, 13.01.2023
СМИ: Польша заставляет украинских беженцев платить по счетам
Украинские беженцы, получавшие пособия в Польше, пожаловались на письма от местной службы соцстрахования с требованием вернуть деньги, пишет Obozrevatel. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T22:13
2023-01-13T22:45
в мире
польша
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинские беженцы, получавшие пособия в Польше, пожаловались на письма от местной службы соцстрахования с требованием вернуть деньги, пишет Obozrevatel."При выезде из Польши на Украину беженцы должны сообщать об этом властям, чтобы они прекратили выплаты. Но уехавшие еще летом украинцы жалуются, что, несмотря на соблюдение всех требований, им все равно начислили лишнее, а теперь требуют все вернуть", — говорится в материале.Речь идет о ежемесячных пособиях на детей в возрасте до 18 лет. При этом у многих покинувших Польшу беженцев не было доступа к начисленным по ошибке пособиям, уточнило издание.Ранее польские СМИ писали, что Варшава незаконно аннулирует украинским беженцам документы, гарантирующие социальную помощь.В июле прошлого года сообщалось, что Польша начала постепенно сворачивать программы помощи украинским беженцам. Так, сокращая размер пособий, местные власти стремились вынудить украинцев искать работу.С начала спецоперации в Польшу прибыли более семи миллионов украинцев. Статус беженца дает им право получать разнообразную материальную помощь. При этом более пяти миллионов человек уже уехали обратно.
https://ria.ru/20230110/pelmeni-1843796915.html
https://ria.ru/20221221/polsha-1840145202.html
https://ria.ru/20221213/ukraintsy-1838381328.html
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Кирилл Иванников
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в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина, Специальная военная операция на Украине
22:13 13.01.2023 (обновлено: 22:45 13.01.2023)
 
СМИ: Польша заставляет украинских беженцев платить по счетам

Obozrevatel: Польша требуют от украинских беженцев вернуть выплаченные социальные пособия

© AP Photo / Markus SchreiberБеженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска "Медыка"
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска "Медыка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинские беженцы, получавшие пособия в Польше, пожаловались на письма от местной службы соцстрахования с требованием вернуть деньги, пишет Obozrevatel.
"При выезде из Польши на Украину беженцы должны сообщать об этом властям, чтобы они прекратили выплаты. Но уехавшие еще летом украинцы жалуются, что, несмотря на соблюдение всех требований, им все равно начислили лишнее, а теперь требуют все вернуть", — говорится в материале.
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Речь идет о ежемесячных пособиях на детей в возрасте до 18 лет. При этом у многих покинувших Польшу беженцев не было доступа к начисленным по ошибке пособиям, уточнило издание.
Ранее польские СМИ писали, что Варшава незаконно аннулирует украинским беженцам документы, гарантирующие социальную помощь.
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В июле прошлого года сообщалось, что Польша начала постепенно сворачивать программы помощи украинским беженцам. Так, сокращая размер пособий, местные власти стремились вынудить украинцев искать работу.
С начала спецоперации в Польшу прибыли более семи миллионов украинцев. Статус беженца дает им право получать разнообразную материальную помощь. При этом более пяти миллионов человек уже уехали обратно.
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