https://ria.ru/20230113/polsha-1844768509.html

СМИ: Польша заставляет украинских беженцев платить по счетам

СМИ: Польша заставляет украинских беженцев платить по счетам - РИА Новости, 13.01.2023

СМИ: Польша заставляет украинских беженцев платить по счетам

Украинские беженцы, получавшие пособия в Польше, пожаловались на письма от местной службы соцстрахования с требованием вернуть деньги, пишет Obozrevatel. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T22:13

2023-01-13T22:13

2023-01-13T22:45

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польша

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинские беженцы, получавшие пособия в Польше, пожаловались на письма от местной службы соцстрахования с требованием вернуть деньги, пишет Obozrevatel."При выезде из Польши на Украину беженцы должны сообщать об этом властям, чтобы они прекратили выплаты. Но уехавшие еще летом украинцы жалуются, что, несмотря на соблюдение всех требований, им все равно начислили лишнее, а теперь требуют все вернуть", — говорится в материале.Речь идет о ежемесячных пособиях на детей в возрасте до 18 лет. При этом у многих покинувших Польшу беженцев не было доступа к начисленным по ошибке пособиям, уточнило издание.Ранее польские СМИ писали, что Варшава незаконно аннулирует украинским беженцам документы, гарантирующие социальную помощь.В июле прошлого года сообщалось, что Польша начала постепенно сворачивать программы помощи украинским беженцам. Так, сокращая размер пособий, местные власти стремились вынудить украинцев искать работу.С начала спецоперации в Польшу прибыли более семи миллионов украинцев. Статус беженца дает им право получать разнообразную материальную помощь. При этом более пяти миллионов человек уже уехали обратно.

https://ria.ru/20230110/pelmeni-1843796915.html

https://ria.ru/20221221/polsha-1840145202.html

https://ria.ru/20221213/ukraintsy-1838381328.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, польша, украина