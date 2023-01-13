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Москвичам рассказали о погоде в канун старого Нового года - РИА Новости, 13.01.2023
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Москвичам рассказали о погоде в канун старого Нового года
Москвичам рассказали о погоде в канун старого Нового года - РИА Новости, 13.01.2023
Москвичам рассказали о погоде в канун старого Нового года
Без осадков и не выше минус 2 ожидается в Москве в канун старого Нового года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T08:17
2023-01-13T12:28
общество
москва
новый год
центр "фобос"
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Без осадков и не выше минус 2 ожидается в Москве в канун старого Нового года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без осадков, в столице максимальная температура минус 2 - минус 4, по области - от минус 2 до минус 7. Ветер южный 4-9 метров в секунду", - рассказал Синенков. По его словам, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 751 миллиметр ртутного столба.
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общество, москва, новый год, центр "фобос"
Общество, Москва, Новый год, Центр "Фобос"
08:17 13.01.2023 (обновлено: 12:28 13.01.2023)
 
Москвичам рассказали о погоде в канун старого Нового года

Синоптик Синенков пообещал москвичам четыре градуса мороза в канун старого Нового года

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкНовогодняя иллюминация в Москве
Новогодняя иллюминация в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Без осадков и не выше минус 2 ожидается в Москве в канун старого Нового года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без осадков, в столице максимальная температура минус 2 - минус 4, по области - от минус 2 до минус 7. Ветер южный 4-9 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По его словам, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 751 миллиметр ртутного столба.
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:45
Москвичей предупредили о новой волне похолодания
 
ОбществоМоскваНовый годЦентр "Фобос"
 
 
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