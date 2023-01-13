https://ria.ru/20230113/pogoda-1844535854.html

Москвичам рассказали о погоде в канун старого Нового года

Москвичам рассказали о погоде в канун старого Нового года - РИА Новости, 13.01.2023

Москвичам рассказали о погоде в канун старого Нового года

Без осадков и не выше минус 2 ожидается в Москве в канун старого Нового года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T08:17

2023-01-13T08:17

2023-01-13T12:28

общество

москва

новый год

центр "фобос"

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Без осадков и не выше минус 2 ожидается в Москве в канун старого Нового года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без осадков, в столице максимальная температура минус 2 - минус 4, по области - от минус 2 до минус 7. Ветер южный 4-9 метров в секунду", - рассказал Синенков. По его словам, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 751 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20230112/pokholodanie-1844286851.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, новый год, центр "фобос"