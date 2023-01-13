https://ria.ru/20230113/pogoda-1844535854.html
Москвичам рассказали о погоде в канун старого Нового года
Москвичам рассказали о погоде в канун старого Нового года - РИА Новости, 13.01.2023
Москвичам рассказали о погоде в канун старого Нового года
Без осадков и не выше минус 2 ожидается в Москве в канун старого Нового года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T08:17
2023-01-13T08:17
2023-01-13T12:28
общество
москва
новый год
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840332561_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_7a4b56435e9a86c4aab7e5ee514997cd.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Без осадков и не выше минус 2 ожидается в Москве в канун старого Нового года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без осадков, в столице максимальная температура минус 2 - минус 4, по области - от минус 2 до минус 7. Ветер южный 4-9 метров в секунду", - рассказал Синенков. По его словам, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 751 миллиметр ртутного столба.
https://ria.ru/20230112/pokholodanie-1844286851.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840332561_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_17b9ef2ee45a40c88f7f447e2ad958c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, новый год, центр "фобос"
Общество, Москва, Новый год, Центр "Фобос"
08:17 13.01.2023 (обновлено: 12:28 13.01.2023)
Москвичам рассказали о погоде в канун старого Нового года
Синоптик Синенков пообещал москвичам четыре градуса мороза в канун старого Нового года
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Без осадков и не выше минус 2 ожидается в Москве в канун старого Нового года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без осадков, в столице максимальная температура минус 2 - минус 4, по области - от минус 2 до минус 7. Ветер южный 4-9 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По его словам, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 751 миллиметр ртутного столба.