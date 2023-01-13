https://ria.ru/20230113/plan-1844774031.html

Небензя: "мирный план" Зеленского не имеет отношения к реальности

Небензя: "мирный план" Зеленского не имеет отношения к реальности - РИА Новости, 13.01.2023

Небензя: "мирный план" Зеленского не имеет отношения к реальности

Предложенный Владимиром Зеленским "мирный план" не имеет ничего общего с реальностью, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T23:00

2023-01-13T23:00

2023-01-13T23:51

украина

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василий небензя

россия

оон

ситуация в днр и лнр

специальная военная операция на украине

дмитрий кулеба

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ООН, 13 янв — РИА Новости. Предложенный Владимиром Зеленским "мирный план" не имеет ничего общего с реальностью, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя."Они всегда выступают с разными экстравагантными идеями, в том числе с "мирным планом" из десяти пунктов, который не имеет отношения к реальности", — сказал дипломат.В середине ноября прошлого года президент Украины, обращаясь к участникам саммита G20, озвучил формулу из десяти пунктов. В список его предложений вошли обеспечение радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания конфликта.Позднее газета Wall Street Journal писала, что окружение Зеленского дорабатывает этот документ.В конце декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что киевские власти хотели бы провести в феврале 2023 года "мирный саммит", предпочтительно на площадке ООН с Генеральным секретарем Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшних реалий с вхождением в состав России новых регионов, не может претендовать на то, чтобы быть мирным.Москва, со своей стороны, не раз подчеркивала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, Зеленский на саммите G20 заявлял, что "не будет никакого "Минска-3".

https://ria.ru/20221229/sammit-1842124921.html

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844438168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, владимир зеленский, василий небензя, россия, оон, ситуация в днр и лнр, дмитрий кулеба, большая двадцатка