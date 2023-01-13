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Небензя: "мирный план" Зеленского не имеет отношения к реальности - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/plan-1844774031.html
Небензя: "мирный план" Зеленского не имеет отношения к реальности
Небензя: "мирный план" Зеленского не имеет отношения к реальности - РИА Новости, 13.01.2023
Небензя: "мирный план" Зеленского не имеет отношения к реальности
Предложенный Владимиром Зеленским "мирный план" не имеет ничего общего с реальностью, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T23:00
2023-01-13T23:51
украина
владимир зеленский
василий небензя
россия
оон
ситуация в днр и лнр
специальная военная операция на украине
дмитрий кулеба
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ООН, 13 янв — РИА Новости. Предложенный Владимиром Зеленским "мирный план" не имеет ничего общего с реальностью, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя."Они всегда выступают с разными экстравагантными идеями, в том числе с "мирным планом" из десяти пунктов, который не имеет отношения к реальности", — сказал дипломат.В середине ноября прошлого года президент Украины, обращаясь к участникам саммита G20, озвучил формулу из десяти пунктов. В список его предложений вошли обеспечение радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания конфликта.Позднее газета Wall Street Journal писала, что окружение Зеленского дорабатывает этот документ.В конце декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что киевские власти хотели бы провести в феврале 2023 года "мирный саммит", предпочтительно на площадке ООН с Генеральным секретарем Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшних реалий с вхождением в состав России новых регионов, не может претендовать на то, чтобы быть мирным.Москва, со своей стороны, не раз подчеркивала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, Зеленский на саммите G20 заявлял, что "не будет никакого "Минска-3".
https://ria.ru/20221229/sammit-1842124921.html
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844438168.html
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украина, владимир зеленский, василий небензя, россия, оон, ситуация в днр и лнр, дмитрий кулеба, большая двадцатка
Украина, Владимир Зеленский, Василий Небензя, Россия, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Кулеба, Большая двадцатка
23:00 13.01.2023 (обновлено: 23:51 13.01.2023)
 
Небензя: "мирный план" Зеленского не имеет отношения к реальности

Постпред России в ООН Небензя: мирный план Зеленского не имеет отношения к реальности

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 13 янв — РИА Новости. Предложенный Владимиром Зеленским "мирный план" не имеет ничего общего с реальностью, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Они всегда выступают с разными экстравагантными идеями, в том числе с "мирным планом" из десяти пунктов, который не имеет отношения к реальности", — сказал дипломат.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 11:08
В МИД назвали идею Украины о "мирном саммите" пиар-акцией США
В середине ноября прошлого года президент Украины, обращаясь к участникам саммита G20, озвучил формулу из десяти пунктов. В список его предложений вошли обеспечение радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания конфликта.
Позднее газета Wall Street Journal писала, что окружение Зеленского дорабатывает этот документ.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 08:00
"Осталось недолго". Зеленский нажил себе новых врагов
В конце декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что киевские власти хотели бы провести в феврале 2023 года "мирный саммит", предпочтительно на площадке ООН с Генеральным секретарем Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшних реалий с вхождением в состав России новых регионов, не может претендовать на то, чтобы быть мирным.
Москва, со своей стороны, не раз подчеркивала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, Зеленский на саммите G20 заявлял, что "не будет никакого "Минска-3".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:49Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийВасилий НебензяРоссияООНСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий КулебаБольшая двадцатка
 
 
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