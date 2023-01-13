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В университете Шотландии смерть Петрушки в балете сочли шокирующей - РИА Новости, 13.01.2023
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В университете Шотландии смерть Петрушки в балете сочли шокирующей
В университете Шотландии смерть Петрушки в балете сочли шокирующей - РИА Новости, 13.01.2023
В университете Шотландии смерть Петрушки в балете сочли шокирующей
В шотландском университете считают, что смерть Петрушки в одноименном балете Игоря Стравинского может шокировать студентов, сообщила газета Telegraph со ссылкой РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:19
2023-01-13T14:32
игорь стравинский
михаил фокин
шотландия
в мире
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В шотландском университете считают, что смерть Петрушки в одноименном балете Игоря Стравинского может шокировать студентов, сообщила газета Telegraph со ссылкой на примечание учебного заведения к курсу, посвященному русскому балету. Отмечается, что произведение в Абердинском университете сочли "потенциально тяжелым". Теперь в описании балета дается предупреждение о том, что он содержит "сцену смерти (путем нанесения ножевого ранения), хотя рассматриваемый персонаж является марионеткой". По данным издания, "Петрушка" - не единственное произведение, которое, по мнению преподавателей, может расстроить студентов. Так, в описании балета "Шехерезада" Михаила Фокина указывается, что он содержит сцены убийства и суицида, хотя "крови нет". А "Весна священная" Стравинского, как считают преподаватели, может шокировать сценой, в которой девушка умирает после исполнения танца.
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игорь стравинский, михаил фокин, шотландия, в мире
Игорь Стравинский, Михаил Фокин, Шотландия, В мире
14:19 13.01.2023 (обновлено: 14:32 13.01.2023)
 
В университете Шотландии смерть Петрушки в балете сочли шокирующей

Telegraph: в университете Шотландии смерть Петрушки в одноименном балете сочли шокирующей

© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в медиабанкБалет "Петрушка". Композитор Игорь Стравинский. Государственный академический Большой театр
Балет Петрушка. Композитор Игорь Стравинский. Государственный академический Большой театр - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Александр Макаров
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В шотландском университете считают, что смерть Петрушки в одноименном балете Игоря Стравинского может шокировать студентов, сообщила газета Telegraph со ссылкой на примечание учебного заведения к курсу, посвященному русскому балету.
Отмечается, что произведение в Абердинском университете сочли "потенциально тяжелым". Теперь в описании балета дается предупреждение о том, что он содержит "сцену смерти (путем нанесения ножевого ранения), хотя рассматриваемый персонаж является марионеткой".
По данным издания, "Петрушка" - не единственное произведение, которое, по мнению преподавателей, может расстроить студентов. Так, в описании балета "Шехерезада" Михаила Фокина указывается, что он содержит сцены убийства и суицида, хотя "крови нет". А "Весна священная" Стравинского, как считают преподаватели, может шокировать сценой, в которой девушка умирает после исполнения танца.
Художественный руководитель-директор Петербургского Академического театра балета Борис Эйфман - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 17:18Культура
Эйфман создаст киноверсию своего балета "Русский Гамлет"
 
Игорь СтравинскийМихаил ФокинШотландияВ мире
 
 
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