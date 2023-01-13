https://ria.ru/20230113/peru-1844752562.html

Полиция Перу задержала более 300 человек во время протестов

Полиция Перу задержала более 300 человек во время протестов - РИА Новости, 13.01.2023

Полиция Перу задержала более 300 человек во время протестов

Полиция задержала свыше 300 человек во время протестов в Перу, среди них - один несовершеннолетний, сообщила генпрокуратура страны. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T20:21

2023-01-13T20:21

2023-01-13T20:21

в мире

педро кастильо

перу

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 янв - РИА Новости. Полиция задержала свыше 300 человек во время протестов в Перу, среди них - один несовершеннолетний, сообщила генпрокуратура страны. Генпрокуратура открыла восемь расследований в связи со смертью людей во время протестов. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли не менее 48 человек. Генпрокуратура Перу начала расследование против президента Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей в результате протестов.

https://ria.ru/20230111/peru-1844019668.html

перу

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, педро кастильо, перу