https://ria.ru/20230113/peru-1844752562.html
Полиция Перу задержала более 300 человек во время протестов
Полиция Перу задержала более 300 человек во время протестов - РИА Новости, 13.01.2023
Полиция Перу задержала более 300 человек во время протестов
Полиция задержала свыше 300 человек во время протестов в Перу, среди них - один несовершеннолетний, сообщила генпрокуратура страны. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T20:21
2023-01-13T20:21
2023-01-13T20:21
в мире
педро кастильо
перу
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 янв - РИА Новости. Полиция задержала свыше 300 человек во время протестов в Перу, среди них - один несовершеннолетний, сообщила генпрокуратура страны. Генпрокуратура открыла восемь расследований в связи со смертью людей во время протестов. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли не менее 48 человек. Генпрокуратура Перу начала расследование против президента Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей в результате протестов.
https://ria.ru/20230111/peru-1844019668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, педро кастильо, перу
В мире, Педро Кастильо, Перу
Полиция Перу задержала более 300 человек во время протестов
Генпрокуратура Перу: полиция задержала 329 человек во время протестов в стране
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 янв - РИА Новости. Полиция задержала свыше 300 человек во время протестов в Перу, среди них - один несовершеннолетний, сообщила генпрокуратура страны.
"Произведено задержание 329 человек, среди них - один несовершеннолетний. Против них открыты дела о массовых беспорядки, насилии, сопротивлении властям и воспрепятствовании работе государственных служб", - говорится в сообщении.
Генпрокуратура открыла восемь расследований в связи со смертью людей во время протестов.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо
7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо.
Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту.
Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли не менее 48 человек. Генпрокуратура Перу начала расследование против президента Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей в результате протестов.