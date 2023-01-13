https://ria.ru/20230113/perepis-1847134979.html

Зимняя "Утиная перепись" пройдет на природных территориях Москвы

Зимняя "Утиная перепись" пройдет на природных территориях Москвы - РИА Новости, 24.01.2023

Зимняя "Утиная перепись" пройдет на природных территориях Москвы

Зимняя "Утиная перепись" пройдет на природных территориях Москвы в воскресенье, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-13T13:32

2023-01-13T13:32

2023-01-24T16:43

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

москва

городское хозяйство москвы

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757547940_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_b75a5fcc88e1a2d0f8ead74502b877fe.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Зимняя "Утиная перепись" пройдет на природных территориях Москвы в воскресенье, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "В рамках Всероссийской акции "Серая шейка – 2023" специалисты Мосприроды в третье воскресенье января отправятся на зимний учет водоплавающих птиц. Эколого-просветительская акция традиционно пройдет в одни выходные, чтобы возможная миграция не повлияла на точность результатов. В 2023 году подсчитывать водоплавающих пернатых будут 15 января", - говорится в сообщении. Отмечается, что считать оставшихся на зимовку водоплавающих и околоводных птиц на водоемах природных территорий Москвы специалисты будут совместно с общественными организациями, добровольцами и школьниками. Принять участие могут все желающие. "Парк Горького — одна из постоянных точек для мониторинга. Протяженность береговой линии Москвы-реки здесь более 8 километров. В рамках проекта "Крылатые соседи", направленного на защиту пернатых, проживающих на территории парка, для зимующих птиц ежегодно создаются комфортные условия. На Голицынском пруду оборудована специальная незамерзающая прорубь, на ней зоотехники парка подкармливают оставшихся на зиму пернатых: огарей, крякв и хохлатых чернетей. Ежегодный мониторинг пройдёт в парке 14 января", - говорится в сообщении. Уточняется, что желающим принять участие в акции рекомендуется надеть удобную и теплую одежду, взять с собой фотоаппарат, бинокль (по возможности), мягкий простой карандаш и блокнот. Присоединиться к экологической прогулке и поучаствовать в зимнем учете водоплавающих и околоводных птиц вместе со специалистами Мосприроды могут как взрослые, так и дети старше 7 лет.

https://ria.ru/20220604/moskva-1793149663.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, москва, городское хозяйство москвы, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы