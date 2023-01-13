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Зимняя "Утиная перепись" пройдет на природных территориях Москвы - РИА Новости, 24.01.2023
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Зимняя "Утиная перепись" пройдет на природных территориях Москвы
Зимняя "Утиная перепись" пройдет на природных территориях Москвы - РИА Новости, 24.01.2023
Зимняя "Утиная перепись" пройдет на природных территориях Москвы
Зимняя "Утиная перепись" пройдет на природных территориях Москвы в воскресенье, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-13T13:32
2023-01-24T16:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
городское хозяйство москвы
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Зимняя "Утиная перепись" пройдет на природных территориях Москвы в воскресенье, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "В рамках Всероссийской акции "Серая шейка – 2023" специалисты Мосприроды в третье воскресенье января отправятся на зимний учет водоплавающих птиц. Эколого-просветительская акция традиционно пройдет в одни выходные, чтобы возможная миграция не повлияла на точность результатов. В 2023 году подсчитывать водоплавающих пернатых будут 15 января", - говорится в сообщении. Отмечается, что считать оставшихся на зимовку водоплавающих и околоводных птиц на водоемах природных территорий Москвы специалисты будут совместно с общественными организациями, добровольцами и школьниками. Принять участие могут все желающие. "Парк Горького — одна из постоянных точек для мониторинга. Протяженность береговой линии Москвы-реки здесь более 8 километров. В рамках проекта "Крылатые соседи", направленного на защиту пернатых, проживающих на территории парка, для зимующих птиц ежегодно создаются комфортные условия. На Голицынском пруду оборудована специальная незамерзающая прорубь, на ней зоотехники парка подкармливают оставшихся на зиму пернатых: огарей, крякв и хохлатых чернетей. Ежегодный мониторинг пройдёт в парке 14 января", - говорится в сообщении. Уточняется, что желающим принять участие в акции рекомендуется надеть удобную и теплую одежду, взять с собой фотоаппарат, бинокль (по возможности), мягкий простой карандаш и блокнот. Присоединиться к экологической прогулке и поучаствовать в зимнем учете водоплавающих и околоводных птиц вместе со специалистами Мосприроды могут как взрослые, так и дети старше 7 лет.
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мосприрода, москва, городское хозяйство москвы, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва, Городское хозяйство Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
13:32 13.01.2023 (обновлено: 16:43 24.01.2023)
 

Зимняя "Утиная перепись" пройдет на природных территориях Москвы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкДевочка на территории парка "Царицыно" в Москве
Девочка на территории парка Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девочка на территории парка "Царицыно" в Москве
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Зимняя "Утиная перепись" пройдет на природных территориях Москвы в воскресенье, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В рамках Всероссийской акции "Серая шейка – 2023" специалисты Мосприроды в третье воскресенье января отправятся на зимний учет водоплавающих птиц. Эколого-просветительская акция традиционно пройдет в одни выходные, чтобы возможная миграция не повлияла на точность результатов. В 2023 году подсчитывать водоплавающих пернатых будут 15 января", - говорится в сообщении.
Отмечается, что считать оставшихся на зимовку водоплавающих и околоводных птиц на водоемах природных территорий Москвы специалисты будут совместно с общественными организациями, добровольцами и школьниками. Принять участие могут все желающие.
"Парк Горького — одна из постоянных точек для мониторинга. Протяженность береговой линии Москвы-реки здесь более 8 километров. В рамках проекта "Крылатые соседи", направленного на защиту пернатых, проживающих на территории парка, для зимующих птиц ежегодно создаются комфортные условия. На Голицынском пруду оборудована специальная незамерзающая прорубь, на ней зоотехники парка подкармливают оставшихся на зиму пернатых: огарей, крякв и хохлатых чернетей. Ежегодный мониторинг пройдёт в парке 14 января", - говорится в сообщении.
Уточняется, что желающим принять участие в акции рекомендуется надеть удобную и теплую одежду, взять с собой фотоаппарат, бинокль (по возможности), мягкий простой карандаш и блокнот. Присоединиться к экологической прогулке и поучаствовать в зимнем учете водоплавающих и околоводных птиц вместе со специалистами Мосприроды могут как взрослые, так и дети старше 7 лет.
Утки в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня 2022, 16:02Москва Сегодня: мегаполис для жизни
"Летняя утиная перепись" стартовала на природных территориях Москвы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМоскваГородское хозяйство МосквыДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
 
 
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