https://ria.ru/20230113/perelom-1844563855.html

В Новосибирске мужчина сломал нос девочке за замечание о собаке без поводка

В Новосибирске мужчина сломал нос девочке за замечание о собаке без поводка - РИА Новости, 13.01.2023

В Новосибирске мужчина сломал нос девочке за замечание о собаке без поводка

Полицейские в Новосибирске задержали 37-летнего мужчину, который во время конфликта на улице с 16-летней девочкой ударил ее в лицо, сообщает в пятницу ГУМВД по... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T10:56

2023-01-13T10:56

2023-01-13T10:56

происшествия

новосибирск

новосибирская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске задержали 37-летнего мужчину, который во время конфликта на улице с 16-летней девочкой ударил ее в лицо, сообщает в пятницу ГУМВД по Новосибирской области. По данным главка, сообщение об избиении выгуливающей собаку девочки поступило в полицию 11 января. Местные СМИ со ссылкой на родственников подростка сообщают, что на йоркширского терьера девочки во время прогулки напала хаски. После того, как школьница отбила свою собаку, она сделала замечание выгуливавшему большую собаку мужчине, а тот ударил ее в лицо и сломал нос. "Участковым в кратчайшие сроки был установлен и задержан гражданин, который нанес телесные повреждения несовершеннолетней. Им оказался ранее судимый 37-летний житель города Бердска. В тот день мужчина приехал к знакомой и пошел гулять с ее собакой. Установлено, что во время прогулки между ним и девочкой возник конфликт, в ходе которого гражданин нанес удар в область лица потерпевшей", - рассказали в ГУМВД. Участники конфликта опрошены. После лечения девочке проведут судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято решение об оценке действий мужчины.

https://ria.ru/20230104/shpits-1843011165.html

новосибирск

новосибирская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, новосибирск, новосибирская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)