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Киев не готов к миру, заявил посол России в Турции - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/peregovory-1844540527.html
Киев не готов к миру, заявил посол России в Турции
Киев не готов к миру, заявил посол России в Турции - РИА Новости, 13.01.2023
Киев не готов к миру, заявил посол России в Турции
Киев не готов к миру, пытается юридически запретить возможность проведения переговоров с Москвой, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T09:07
2023-01-13T09:07
специальная военная операция на украине
алексей ерхов
владимир зеленский
в мире
россия
киев
турция
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АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. Киев не готов к миру, пытается юридически запретить возможность проведения переговоров с Москвой, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Дипломат отметил, что "продолжение вооруженного конфликта является общей бедой для российского и украинского народов". "Киев сейчас не готов к миру, он продолжает выдвигать различные условия для начала переговоров. Он даже пытается запретить возможность проведения переговоров на юридическом уровне", - приводит слова посла газета Yeni Şafak. Заявив, что Россия объявила о прекращении огня на Рождество в знак доброй воли, посол подчеркнул, что "Украина демонстративно ответила на это обстрелом". "Мы еще раз убедились, что те, кто находятся у власти в Киеве, хотят войны", - подчеркнул он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230112/shvetsiya-1844496493.html
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алексей ерхов, владимир зеленский, в мире, россия, киев, турция
Специальная военная операция на Украине, Алексей Ерхов, Владимир Зеленский, В мире, Россия, Киев, Турция
09:07 13.01.2023
 
Киев не готов к миру, заявил посол России в Турции

Полос Ерхов: Киев пытается юридически запретить возможность проведения переговоров

© Фото : посольство Российской Федерации в Турецкой РеспубликеПосол России в Анкаре Алексей Ерхов
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : посольство Российской Федерации в Турецкой Республике
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. Киев не готов к миру, пытается юридически запретить возможность проведения переговоров с Москвой, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Дипломат отметил, что "продолжение вооруженного конфликта является общей бедой для российского и украинского народов".
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В Анкаре назвали условие для прогресса по вопросу вступления Швеции в НАТО
"Киев сейчас не готов к миру, он продолжает выдвигать различные условия для начала переговоров. Он даже пытается запретить возможность проведения переговоров на юридическом уровне", - приводит слова посла газета Yeni Şafak.
Заявив, что Россия объявила о прекращении огня на Рождество в знак доброй воли, посол подчеркнул, что "Украина демонстративно ответила на это обстрелом". "Мы еще раз убедились, что те, кто находятся у власти в Киеве, хотят войны", - подчеркнул он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей ЕрховВладимир ЗеленскийВ миреРоссияКиевТурция
 
 
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