https://ria.ru/20230113/peregovory-1844540527.html

Киев не готов к миру, заявил посол России в Турции

Киев не готов к миру, заявил посол России в Турции - РИА Новости, 13.01.2023

Киев не готов к миру, заявил посол России в Турции

Киев не готов к миру, пытается юридически запретить возможность проведения переговоров с Москвой, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T09:07

2023-01-13T09:07

2023-01-13T09:07

специальная военная операция на украине

алексей ерхов

владимир зеленский

в мире

россия

киев

турция

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АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. Киев не готов к миру, пытается юридически запретить возможность проведения переговоров с Москвой, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Дипломат отметил, что "продолжение вооруженного конфликта является общей бедой для российского и украинского народов". "Киев сейчас не готов к миру, он продолжает выдвигать различные условия для начала переговоров. Он даже пытается запретить возможность проведения переговоров на юридическом уровне", - приводит слова посла газета Yeni Şafak. Заявив, что Россия объявила о прекращении огня на Рождество в знак доброй воли, посол подчеркнул, что "Украина демонстративно ответила на это обстрелом". "Мы еще раз убедились, что те, кто находятся у власти в Киеве, хотят войны", - подчеркнул он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230112/shvetsiya-1844496493.html

https://ria.ru/20230113/zerno-1844530596.html

россия

киев

турция

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алексей ерхов, владимир зеленский, в мире, россия, киев, турция