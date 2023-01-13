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В Пентагоне посчитали ненужной отправку Киеву дальнобойных бомб - РИА Новости, 13.01.2023
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В Пентагоне посчитали ненужной отправку Киеву дальнобойных бомб
В Пентагоне посчитали ненужной отправку Киеву дальнобойных бомб - РИА Новости, 13.01.2023
В Пентагоне посчитали ненужной отправку Киеву дальнобойных бомб
В Пентагоне считают ненужной отправку на Украину "бомб малого диаметра (SDB)", поскольку их сборка займет слишком много времени, сообщает издание Foreign Policy РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:33
2023-01-13T14:33
в мире
сергей лавров
украина
россия
киев
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Пентагоне считают ненужной отправку на Украину "бомб малого диаметра (SDB)", поскольку их сборка займет слишком много времени, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на осведомленные источники. В ноября агентство Рейтер передавало, что компания Boeing предлагает поставлять Украине высокоточные боеприпасы для наземных ракетных систем, которые позволят наносить удары далеко за линиями соприкосновения. "Чиновники в канцелярии министра обороны и ВВС США обеспокоены тем, что длительные сроки развертывания SDB могут привести к тому, что оружие станет ненужным, с учетом быстрого темпа боевых действий на Украине", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что на преобразование SDB в "наземную бомбу малого диаметра (GLSDB)" уйдут месяцы. При этом оружейные компании все еще ждут одобрения Пентагона, чтобы начать процесс сборки GLSDB. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230112/voyna-1844256412.html
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в мире, сергей лавров, украина, россия, киев, министерство обороны сша, нато
В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, Киев, Министерство обороны США, НАТО
14:33 13.01.2023
 
В Пентагоне посчитали ненужной отправку Киеву дальнобойных бомб

Foreign Policy: в Пентагоне посчитали ненужной отправку Киеву дальнобойных бомб

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Пентагоне считают ненужной отправку на Украину "бомб малого диаметра (SDB)", поскольку их сборка займет слишком много времени, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на осведомленные источники.
В ноября агентство Рейтер передавало, что компания Boeing предлагает поставлять Украине высокоточные боеприпасы для наземных ракетных систем, которые позволят наносить удары далеко за линиями соприкосновения.
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"Чиновники в канцелярии министра обороны и ВВС США обеспокоены тем, что длительные сроки развертывания SDB могут привести к тому, что оружие станет ненужным, с учетом быстрого темпа боевых действий на Украине", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что на преобразование SDB в "наземную бомбу малого диаметра (GLSDB)" уйдут месяцы. При этом оружейные компании все еще ждут одобрения Пентагона, чтобы начать процесс сборки GLSDB.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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