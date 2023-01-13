https://ria.ru/20230113/paket-1844707365.html
СМИ узнали сроки подготовки десятого пакета антироссийских санкций ЕС
СМИ узнали сроки подготовки десятого пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 13.01.2023
СМИ узнали сроки подготовки десятого пакета антироссийских санкций ЕС
Десятый пакет санкций Евросоюза против России должен быть готов к концу февраля, в него могут включить ограничения на российский ядерный сектор, передает... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:53
2023-01-13T17:53
2023-01-13T18:55
владимир путин
польша
россия
евросоюз
swift
санкции в отношении россии
литва
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Десятый пакет санкций Евросоюза против России должен быть готов к концу февраля, в него могут включить ограничения на российский ядерный сектор, передает агентство Рейтер со ссылкой на польских и литовских дипломатов."Они (дипломаты. — Прим. ред.) заявили, что десятый пакет санкций <...> должен быть готов к <...> 24 февраля", — говорится в публикации.Как уточняет издание, Польша и Литва настаивают на включение в новый список ограничений на российский ядерный сектор, запрет на работу некоторых СМИ, отключения большего количества банков от SWIFT и прекращение торговли алмазами. Отмечается, что дипломаты также призвали установить дополнительные санкции против Белоруссии. Вместе с тем источники агентства сообщили, что получить необходимое единогласие среди членов ЕС на введение новых ограничительных мер становится все сложнее.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил давление на Москву. Евросоюз ввел в действие уже девять пакетов санкций, последний утвердили 16 декабря прошлого года.Все это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в европейских странах. Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230113/sanktsii-1844578969.html
https://ria.ru/20230113/flagman-1844461343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, польша, россия, евросоюз, swift, санкции в отношении россии, литва
Владимир Путин, Польша, Россия, Евросоюз, SWIFT, Санкции в отношении России, Литва, Специальная военная операция на Украине
17:53 13.01.2023 (обновлено: 18:55 13.01.2023)
СМИ узнали сроки подготовки десятого пакета антироссийских санкций ЕС
Reuters: Польша и Литва требуют включить в десятый пакет санкций российский ядерный сектор