15:01 13.01.2023 (обновлено: 16:04 13.01.2023)
Турчак заверил, что отсрочка для отцов троих детей остается в силе
Турчак заявил, что отсрочка по частичной мобилизации для отцов троих детей сохраняется
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В России продолжает действовать отсрочка от мобилизации для многодетных отцов, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
"Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется! Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с МО, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему", — говорится в публикации.
Об отмене соответствующего пункта директивы на этой неделе начали писать Telegram-каналы.
Кроме того, член президентского совета по правам человека Ирина Киркора рассказала РИА Новости, что к ней поступило обращение от жены отца троих детей, которого призвали в рамках мобилизации. По словам женщины, ей предоставили копию документа, что директива более не действует.
Отсрочку для многодетных отцов ввели в середине октября, об этом сообщал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он подчеркивал, что решение принято, оно начало действовать и доведено до военкоматов.
Призыв в рамках частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября 2022 года. Его провели по предложению министерства обороны. В ведомстве поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
29 декабря 2022, 12:03В ГД поддержали расширение списка специальностей для отсрочки от призыва