https://ria.ru/20230113/otsrochka-1844643782.html

Турчак заверил, что отсрочка для отцов троих детей остается в силе

Турчак заверил, что отсрочка для отцов троих детей остается в силе - РИА Новости, 13.01.2023

Турчак заверил, что отсрочка для отцов троих детей остается в силе

В России продолжает действовать отсрочка от мобилизации для многодетных отцов, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:01

2023-01-13T15:01

2023-01-13T16:04

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

россия

андрей турчак

единая россия

политика

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В России продолжает действовать отсрочка от мобилизации для многодетных отцов, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале.Об отмене соответствующего пункта директивы на этой неделе начали писать Telegram-каналы.Кроме того, член президентского совета по правам человека Ирина Киркора рассказала РИА Новости, что к ней поступило обращение от жены отца троих детей, которого призвали в рамках мобилизации. По словам женщины, ей предоставили копию документа, что директива более не действует.Отсрочку для многодетных отцов ввели в середине октября, об этом сообщал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он подчеркивал, что решение принято, оно начало действовать и доведено до военкоматов.Призыв в рамках частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября 2022 года. Его провели по предложению министерства обороны. В ведомстве поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

https://ria.ru/20221229/otsrochka-1842142541.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

частичная мобилизация в россии, россия, андрей турчак, единая россия, политика