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Турчак заверил, что отсрочка для отцов троих детей остается в силе - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/otsrochka-1844643782.html
Турчак заверил, что отсрочка для отцов троих детей остается в силе
Турчак заверил, что отсрочка для отцов троих детей остается в силе - РИА Новости, 13.01.2023
Турчак заверил, что отсрочка для отцов троих детей остается в силе
В России продолжает действовать отсрочка от мобилизации для многодетных отцов, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:01
2023-01-13T16:04
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
россия
андрей турчак
единая россия
политика
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В России продолжает действовать отсрочка от мобилизации для многодетных отцов, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале.Об отмене соответствующего пункта директивы на этой неделе начали писать Telegram-каналы.Кроме того, член президентского совета по правам человека Ирина Киркора рассказала РИА Новости, что к ней поступило обращение от жены отца троих детей, которого призвали в рамках мобилизации. По словам женщины, ей предоставили копию документа, что директива более не действует.Отсрочку для многодетных отцов ввели в середине октября, об этом сообщал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он подчеркивал, что решение принято, оно начало действовать и доведено до военкоматов.Призыв в рамках частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября 2022 года. Его провели по предложению министерства обороны. В ведомстве поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
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частичная мобилизация в россии, россия, андрей турчак, единая россия, политика
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Россия, Андрей Турчак, Единая Россия, Политика
15:01 13.01.2023 (обновлено: 16:04 13.01.2023)
 
Турчак заверил, что отсрочка для отцов троих детей остается в силе

Турчак заявил, что отсрочка по частичной мобилизации для отцов троих детей сохраняется

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Александр Мельников
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Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В России продолжает действовать отсрочка от мобилизации для многодетных отцов, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
"Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется! Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с МО, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему", — говорится в публикации.
Об отмене соответствующего пункта директивы на этой неделе начали писать Telegram-каналы.
Кроме того, член президентского совета по правам человека Ирина Киркора рассказала РИА Новости, что к ней поступило обращение от жены отца троих детей, которого призвали в рамках мобилизации. По словам женщины, ей предоставили копию документа, что директива более не действует.
Отсрочку для многодетных отцов ввели в середине октября, об этом сообщал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он подчеркивал, что решение принято, оно начало действовать и доведено до военкоматов.
Призыв в рамках частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября 2022 года. Его провели по предложению министерства обороны. В ведомстве поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
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Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииРоссияАндрей ТурчакЕдиная РоссияПолитика
 
 
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