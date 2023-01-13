https://ria.ru/20230113/orvi-1844663297.html
Инфекционист рассказал, когда в Москве снизится заболеваемость ОРВИ
Инфекционист рассказал, когда в Москве снизится заболеваемость ОРВИ - РИА Новости, 13.01.2023
Инфекционист рассказал, когда в Москве снизится заболеваемость ОРВИ
Подъем заболеваемости респираторными инфекциями в Москве может продолжаться до конца января, после начнется спад, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:46
2023-01-13T15:46
2023-01-13T15:56
москва
здоровье - общество
грипп
орви
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
николай малышев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Подъем заболеваемости респираторными инфекциями в Москве может продолжаться до конца января, после начнется спад, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев."В новый год школьники уходят на каникулы, в это время заболеваемость падает, после того, как каникулы заканчиваются, народ идет на работу, учебу и начинает подниматься заболеваемость... (Рост - ред.) обычно идет до конца января, потом начинает снижаться. Неделя плюс-минус", - сказал Малышев, комментируя подъем заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников.При этом он отметил, что советует в период подъема заболеваемости носить маски в общественных местах и вакцинироваться от коронавируса."Коронавирус в настоящее время все больше и больше относится по своим характеристикам к острым инфекционным респираторным инфекциям. Да, новые штаммы появляются, новые характеристики, которые лучше, чем предыдущий, распространяются, но тяжесть меньше", - добавил инфекционист.В пятницу в Москве выявлено 1728 случаев заболеваемости коронавирусом, тогда как в новогодние каникулы этот показатель в столице варьировался в диапазоне от 544 до 1 283 случаев.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый в России случай заражения новым вариантом омикрон-штамма "кракен" обнаружен в Пензенской области. Ведомство заявило, что в этой связи не планирует вводить какие-либо ограничения. Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил РИА Новости, что вариант "кракен" с достаточно большой долей вероятности может стать доминирующим в России.
https://ria.ru/20230112/kraken-1844496956.html
https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, здоровье - общество, грипп, орви, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай малышев
Москва, Здоровье - Общество, Грипп, ОРВИ, Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Николай Малышев
15:46 13.01.2023 (обновлено: 15:56 13.01.2023)
Инфекционист рассказал, когда в Москве снизится заболеваемость ОРВИ
Инфекционист Малышев: заболеваемость респираторными инфекциями в Москве спадет к февралю
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Подъем заболеваемости респираторными инфекциями в Москве может продолжаться до конца января, после начнется спад, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.
"В новый год школьники уходят на каникулы, в это время заболеваемость падает, после того, как каникулы заканчиваются, народ идет на работу, учебу и начинает подниматься заболеваемость... (Рост - ред.) обычно идет до конца января, потом начинает снижаться. Неделя плюс-минус", - сказал Малышев, комментируя подъем заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников.
При этом он отметил, что советует в период подъема заболеваемости носить маски в общественных местах и вакцинироваться от коронавируса.
"Коронавирус в настоящее время все больше и больше относится по своим характеристикам к острым инфекционным респираторным инфекциям. Да, новые штаммы появляются, новые характеристики, которые лучше, чем предыдущий, распространяются, но тяжесть меньше", - добавил инфекционист.
В пятницу в Москве выявлено 1728 случаев заболеваемости коронавирусом, тогда как в новогодние каникулы этот показатель в столице варьировался в диапазоне от 544 до 1 283 случаев.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый в России случай заражения новым вариантом омикрон-штамма "кракен" обнаружен в Пензенской области. Ведомство заявило, что в этой связи не планирует вводить какие-либо ограничения. Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил РИА Новости, что вариант "кракен" с достаточно большой долей вероятности может стать доминирующим в России
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