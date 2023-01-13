https://ria.ru/20230113/orvi-1844663297.html

Инфекционист рассказал, когда в Москве снизится заболеваемость ОРВИ

Инфекционист рассказал, когда в Москве снизится заболеваемость ОРВИ - РИА Новости, 13.01.2023

Инфекционист рассказал, когда в Москве снизится заболеваемость ОРВИ

Подъем заболеваемости респираторными инфекциями в Москве может продолжаться до конца января, после начнется спад, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:46

2023-01-13T15:46

2023-01-13T15:56

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николай малышев

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Подъем заболеваемости респираторными инфекциями в Москве может продолжаться до конца января, после начнется спад, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев."В новый год школьники уходят на каникулы, в это время заболеваемость падает, после того, как каникулы заканчиваются, народ идет на работу, учебу и начинает подниматься заболеваемость... (Рост - ред.) обычно идет до конца января, потом начинает снижаться. Неделя плюс-минус", - сказал Малышев, комментируя подъем заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников.При этом он отметил, что советует в период подъема заболеваемости носить маски в общественных местах и вакцинироваться от коронавируса."Коронавирус в настоящее время все больше и больше относится по своим характеристикам к острым инфекционным респираторным инфекциям. Да, новые штаммы появляются, новые характеристики, которые лучше, чем предыдущий, распространяются, но тяжесть меньше", - добавил инфекционист.В пятницу в Москве выявлено 1728 случаев заболеваемости коронавирусом, тогда как в новогодние каникулы этот показатель в столице варьировался в диапазоне от 544 до 1 283 случаев.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый в России случай заражения новым вариантом омикрон-штамма "кракен" обнаружен в Пензенской области. Ведомство заявило, что в этой связи не планирует вводить какие-либо ограничения. Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил РИА Новости, что вариант "кракен" с достаточно большой долей вероятности может стать доминирующим в России.

https://ria.ru/20230112/kraken-1844496956.html

https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, здоровье - общество, грипп, орви, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай малышев