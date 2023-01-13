https://ria.ru/20230113/oklakhoma-1844523098.html

В Оклахоме испугались украинских зенитчиков

В Оклахоме испугались украинских зенитчиков - РИА Новости, 13.01.2023

В Оклахоме испугались украинских зенитчиков

Сенатор-республиканец из Оклахомы Натан Дам потребовал не пускать на территорию штата украинских военных, которые должны учиться использованию систем ПВО... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T03:29

2023-01-13T03:29

2023-01-13T15:00

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сенатор-республиканец из Оклахомы Натан Дам потребовал не пускать на территорию штата украинских военных, которые должны учиться использованию систем ПВО Patriot.По его словам, он уже подал параллельную резолюцию, чтобы отказать иностранным солдатам в допуске в Оклахому."Пентагон планирует отправить сюда украинских солдат для обучения работе с ракетными системами. Последнее, что нам нужно, — это чтобы они по ошибке выпустили ракету по Оклахоме, убив наших граждан, как они это сделали с невинными поляками", — написал Дам в Twitter.Он призвал исполнительную власть и правоохранительные органы Оклахомы применить делегированные им полномочия, чтобы не пустить иностранных военных на территорию штата.Параллельная, или совпадающая, резолюция в законодательной практике США принимается отдельно обеими палатами федерального или местного конгресса, но не имеет силы закона.Зенитно-ракетные системы Patriot вошли в пакет американской военной помощи, который приурочили к декабрьскому визиту Владимира Зеленского в Вашингтон. В Пентагоне обещают обучить украинцев пользоваться ими за несколько месяцев — подготовку на базе в Оклахоме планируется начать на следующей неделе. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, получение этих комплексов стало психологическим переломом в поставках оружия Киеву. Президент Владимир Путин выразил уверенность, что российские войска найдут противоядие и "пощелкают и Patriot".Инцидент с падением ракеты в Польше, вблизи границы с Украиной, произошел вечером 15 ноября. Тогда погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасе российского производства, но вскоре допустила, что это может быть ракета украинской ПВО. Позже это подтвердил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Киев официально своей вины не признал.

https://ria.ru/20230111/patriot-1844021203.html

https://ria.ru/20230112/ukraina-1844509303.html

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в мире, оклахома, украина, сша, министерство обороны сша, нато, владимир зеленский, владимир путин