https://ria.ru/20230113/odezhda-1844572590.html

В Липецкой области студенты шьют одежду для участников СВО

В Липецкой области студенты шьют одежду для участников СВО - РИА Новости, 13.01.2023

В Липецкой области студенты шьют одежду для участников СВО

Специальный класс для изготовления необходимых вещей для военнослужащих оборудовали в Елецком железнодорожном техникуме эксплуатации и сервиса, сообщил... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:22

2023-01-13T11:22

2023-01-13T11:22

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 13 янв – РИА Новости. Специальный класс для изготовления необходимых вещей для военнослужащих оборудовали в Елецком железнодорожном техникуме эксплуатации и сервиса, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, студенты шьют толстовки из флиса, демисезонные шапки и балаклавы. Для мастерской закупили современные швейные машинки. Штаб общественной поддержки "Своих не бросаем" региона помог с материалом и предоставил подробные выкройки.Артамонов отметил, что кроме пошива одежды педагоги и учащиеся елецкого техникума собирают посылки для солдат: продукты, средства личной гигиены. В декабре на здании техникума открыли памятную доску выпускнику Евгению Онсину. Он был разведчиком-сапером и посмертно награжден орденом Мужества."Липчане в очередной раз демонстрирую свое неравнодушие. Молодежь задействована практически на всех пунктах сбора и подготовки гуманитарных грузов, а также вовлечена в оказание помощи семьям мобилизованных", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221206/gruz-1836600774.html

липецкая область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов