https://ria.ru/20230113/odezhda-1844572590.html
В Липецкой области студенты шьют одежду для участников СВО
В Липецкой области студенты шьют одежду для участников СВО - РИА Новости, 13.01.2023
В Липецкой области студенты шьют одежду для участников СВО
Специальный класс для изготовления необходимых вещей для военнослужащих оборудовали в Елецком железнодорожном техникуме эксплуатации и сервиса, сообщил... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:22
2023-01-13T11:22
2023-01-13T11:22
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 янв – РИА Новости. Специальный класс для изготовления необходимых вещей для военнослужащих оборудовали в Елецком железнодорожном техникуме эксплуатации и сервиса, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, студенты шьют толстовки из флиса, демисезонные шапки и балаклавы. Для мастерской закупили современные швейные машинки. Штаб общественной поддержки "Своих не бросаем" региона помог с материалом и предоставил подробные выкройки.Артамонов отметил, что кроме пошива одежды педагоги и учащиеся елецкого техникума собирают посылки для солдат: продукты, средства личной гигиены. В декабре на здании техникума открыли памятную доску выпускнику Евгению Онсину. Он был разведчиком-сапером и посмертно награжден орденом Мужества."Липчане в очередной раз демонстрирую свое неравнодушие. Молодежь задействована практически на всех пунктах сбора и подготовки гуманитарных грузов, а также вовлечена в оказание помощи семьям мобилизованных", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221206/gruz-1836600774.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 13 янв – РИА Новости. Специальный класс для изготовления необходимых вещей для военнослужащих оборудовали в Елецком железнодорожном техникуме эксплуатации и сервиса, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, студенты шьют толстовки из флиса, демисезонные шапки и балаклавы. Для мастерской закупили современные швейные машинки. Штаб общественной поддержки "Своих не бросаем" региона помог с материалом и предоставил подробные выкройки.
Артамонов отметил, что кроме пошива одежды педагоги и учащиеся елецкого техникума собирают посылки для солдат: продукты, средства личной гигиены. В декабре на здании техникума открыли памятную доску выпускнику Евгению Онсину. Он был разведчиком-сапером и посмертно награжден орденом Мужества.
"Липчане в очередной раз демонстрирую свое неравнодушие. Молодежь задействована практически на всех пунктах сбора и подготовки гуманитарных грузов, а также вовлечена в оказание помощи семьям мобилизованных", – сказал Артамонов
.