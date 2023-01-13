https://ria.ru/20230113/obstrel-1844767674.html

Киев продолжает обстреливать ЗАЭС, заявили в "Росэнергоатоме"

Киев продолжает обстреливать ЗАЭС, заявили в "Росэнергоатоме" - РИА Новости, 13.01.2023

Киев продолжает обстреливать ЗАЭС, заявили в "Росэнергоатоме"

Украинские военные стали меньше обстреливать Запорожскую АЭС, но огонь по-прежнему беспокоящий, сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом"... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T22:03

2023-01-13T22:03

2023-01-13T22:03

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киев

украина

росэнергоатом

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинские военные стали меньше обстреливать Запорожскую АЭС, но огонь по-прежнему беспокоящий, сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" госкорпорации "Росатом" Ренат Карчаа. "Стрелять стали значительно меньше, и слава богу... дикость состоит в том, что стрелять вообще нельзя. Огонь сегодня беспокоящий. Вот этих вакханалий, артиллерийских истерик, последняя из которых была в самом конце ноября, их все это время не было", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия-24". Он добавил, что теплоснабжение в городе удалось наладить ценой неимоверных усилий. Сама же атомная станция электричество сейчас не даёт. При этом, по словам советника гендиректора "Росэнергоатома", сотрудники станции и члены их семей продолжают получать угрозы со стороны Украины.

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в мире, киев, украина, росэнергоатом, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"