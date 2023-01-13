https://ria.ru/20230113/obstrel-1844709557.html
ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке
ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке - РИА Новости, 13.01.2023
ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке
ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке в ДНР, сообщил в Telegram мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:58
2023-01-13T17:58
2023-01-13T18:32
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
иван приходько
россия
украина
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ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке в ДНР, сообщил в Telegram мэр города Иван Приходько.Глава города уточнил, что никто не пострадал.Это уже как минимум пятый обстрел Мичуринской исправительной колонии с декабря прошлого года.Украинские военные регулярно ведут огонь по Горловке, в том числе снарядами калибра 155 миллиметров. В минувшую среду в результате очередного обстрела скончался мирный житель.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики. До начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием и боеприпасами для Украины станут законной целью для российской армии.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230109/gorlovka-1843677882.html
https://ria.ru/20230109/donetsk-1843658427.html
https://ria.ru/20230113/spetsoperatsiya-1844656398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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17:58 13.01.2023 (обновлено: 18:32 13.01.2023)
ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке
Мэр Горловки сообщил об обстреле ВСУ исправительной колонии