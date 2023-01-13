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ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/obstrel-1844709557.html
ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке
ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке - РИА Новости, 13.01.2023
ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке
ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке в ДНР, сообщил в Telegram мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:58
2023-01-13T18:32
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
иван приходько
россия
украина
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ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке в ДНР, сообщил в Telegram мэр города Иван Приходько.Глава города уточнил, что никто не пострадал.Это уже как минимум пятый обстрел Мичуринской исправительной колонии с декабря прошлого года.Украинские военные регулярно ведут огонь по Горловке, в том числе снарядами калибра 155 миллиметров. В минувшую среду в результате очередного обстрела скончался мирный житель.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики. До начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием и боеприпасами для Украины станут законной целью для российской армии.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230109/gorlovka-1843677882.html
https://ria.ru/20230109/donetsk-1843658427.html
https://ria.ru/20230113/spetsoperatsiya-1844656398.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, иван приходько, россия, украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Иван Приходько, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Путин, Донбасс
17:58 13.01.2023 (обновлено: 18:32 13.01.2023)
 
ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке

Мэр Горловки сообщил об обстреле ВСУ исправительной колонии

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке в ДНР, сообщил в Telegram мэр города Иван Приходько.
"Украинские неонацисты сегодня днем подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию (Никитовский район Горловки). Повреждены кровля и фронтон, водонапорная башня и ограждение", — рассказал он.
Глава города уточнил, что никто не пострадал.
Это уже как минимум пятый обстрел Мичуринской исправительной колонии с декабря прошлого года.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики. До начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием и боеприпасами для Украины станут законной целью для российской армии.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьИван ПриходькоРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонбасс
 
 
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