https://ria.ru/20230113/obstrel-1844603780.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 13.01.2023
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:58
2023-01-13T12:58
2023-01-13T13:38
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
донецкая народная республика
нато
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владимир путин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Войска противника вели огонь в 12:40 мск.Кроме того, под обстрел попал населенный пункт Ласточкино.Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. С 2014 года этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских военных.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием и боеприпасами для Украины станут законной целью для российской армии.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230113/poteri-1844536635.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, НАТО, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Киев, Сергей Лавров
12:58 13.01.2023 (обновлено: 13:38 13.01.2023)
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка восемь снарядов