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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/obstrel-1844603780.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 13.01.2023
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:58
2023-01-13T13:38
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
донецкая народная республика
нато
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Войска противника вели огонь в 12:40 мск.Кроме того, под обстрел попал населенный пункт Ласточкино.Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. С 2014 года этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских военных.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием и боеприпасами для Украины станут законной целью для российской армии.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230113/poteri-1844536635.html
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донецк, сцкк, донецкая народная республика, нато, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия, киев, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, НАТО, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Киев, Сергей Лавров
12:58 13.01.2023 (обновлено: 13:38 13.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка восемь снарядов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Войска противника вели огонь в 12:40 мск.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины <...>. Выпущено восемь снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.

Кроме того, под обстрел попал населенный пункт Ласточкино.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 08:30Специальная военная операция на Украине
В ДНР один мирный житель погиб при обстрелах ВСУ за сутки
Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. С 2014 года этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских военных.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием и боеприпасами для Украины станут законной целью для российской армии.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 января, 16:16Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.01.2023
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККДонецкая Народная РеспубликаНАТОУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПроисшествияКиевСергей Лавров
 
 
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