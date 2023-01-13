https://ria.ru/20230113/obstrel-1844558181.html
Украинские войска обстреляли Донецк 13 снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк 13 снарядами натовского калибра - РИА Новости, 13.01.2023
Украинские войска обстреляли Донецк 13 снарядами натовского калибра
Украинские войска за 20 минут выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецку 13 снарядов "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T10:31
2023-01-13T10:31
2023-01-13T10:33
в мире
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецку 13 снарядов "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 10.15 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230113/soledar-1844527248.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, СЦКК
10:31 13.01.2023 (обновлено: 10:33 13.01.2023)
Украинские войска обстреляли Донецк 13 снарядами натовского калибра
ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 13 снарядов натовского калибра