https://ria.ru/20230113/obstrel-1844558181.html

Украинские войска обстреляли Донецк 13 снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк 13 снарядами натовского калибра - РИА Новости, 13.01.2023

Украинские войска обстреляли Донецк 13 снарядами натовского калибра

Украинские войска за 20 минут выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецку 13 снарядов "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T10:31

2023-01-13T10:31

2023-01-13T10:33

в мире

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецку 13 снарядов "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 10.15 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230113/soledar-1844527248.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк