https://ria.ru/20230113/obstrel-1844535509.html
ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватой и Яковлевке в ДНР
ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватой и Яковлевке в ДНР - РИА Новости, 13.01.2023
ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватой и Яковлевке в ДНР
Украинские войска за пять минут выпустили в общей сложности 20 ракет из РСЗО по Ясиноватой и Яковлевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T08:13
2023-01-13T08:13
2023-01-13T09:42
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
авдеевка
донецк
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ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили в общей сложности 20 ракет из РСЗО по Ясиноватой и Яковлевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлениям: 07:40 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять ракет из РСЗО; 07:45 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Яковлевка: выпущено десять ракет из РСЗО", — говорится в публикации в Telegram-канале представительства.Кроме того, украинские войска в 07:00 и в 08:15 открыли огонь по Киевскому району Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием и боеприпасами для Украины станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844438168.html
https://ria.ru/20230113/soledar-1844524032.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Авдеевка, Донецк, НАТО
08:13 13.01.2023 (обновлено: 09:42 13.01.2023)
ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватой и Яковлевке в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Ясиноватой и Яковлевке 20 ракет за пять минут