https://ria.ru/20230113/obse-1844718661.html

В ЛНР обвинили сотрудников ОБСЕ в работе на иностранные спецслужбы

В ЛНР обвинили сотрудников ОБСЕ в работе на иностранные спецслужбы - РИА Новости, 13.01.2023

В ЛНР обвинили сотрудников ОБСЕ в работе на иностранные спецслужбы

Некоторые сотрудники СММ ОБСЕ действовали на территории Луганской Народной Республики в интересах иностранных спецслужб, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T18:24

2023-01-13T18:24

2023-01-13T18:24

безопасность

россия

луганская народная республика

обсе

смм обсе

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800002954_0:226:2696:1743_1920x0_80_0_0_05c96e3f0954a498dba0792cb8ea3d72.jpg

ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Некоторые сотрудники СММ ОБСЕ действовали на территории Луганской Народной Республики в интересах иностранных спецслужб, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Министерством государственной безопасности в 2022 году был реализован комплекс мероприятий, в ходе которого задокументированы факты осуществления разведывательной и иной подрывной ( направленной против безопасности республики - ред.) деятельности представителей ОБСЕ", - сообщил представитель ведомства. По его словам, установлено, что некоторыми сотрудниками СММ ОБСЕ на протяжении продолжительного времени "осуществлялось собирание сведений закрытого характера в военной и социально-политической сферах ЛНР по заданию иностранной разведки и лиц, действующих в ее интересах". "Возбуждены уголовные дела, ряд обвинительных приговоров вступил в законную силу", - уточнил представитель ведомства.

https://ria.ru/20220919/gosizmena-1817880222.html

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр