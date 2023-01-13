https://ria.ru/20230113/obse-1844718661.html
В ЛНР обвинили сотрудников ОБСЕ в работе на иностранные спецслужбы
В ЛНР обвинили сотрудников ОБСЕ в работе на иностранные спецслужбы - РИА Новости, 13.01.2023
В ЛНР обвинили сотрудников ОБСЕ в работе на иностранные спецслужбы
Некоторые сотрудники СММ ОБСЕ действовали на территории Луганской Народной Республики в интересах иностранных спецслужб, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:24
2023-01-13T18:24
2023-01-13T18:24
безопасность
россия
луганская народная республика
обсе
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Некоторые сотрудники СММ ОБСЕ действовали на территории Луганской Народной Республики в интересах иностранных спецслужб, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Министерством государственной безопасности в 2022 году был реализован комплекс мероприятий, в ходе которого задокументированы факты осуществления разведывательной и иной подрывной ( направленной против безопасности республики - ред.) деятельности представителей ОБСЕ", - сообщил представитель ведомства. По его словам, установлено, что некоторыми сотрудниками СММ ОБСЕ на протяжении продолжительного времени "осуществлялось собирание сведений закрытого характера в военной и социально-политической сферах ЛНР по заданию иностранной разведки и лиц, действующих в ее интересах". "Возбуждены уголовные дела, ряд обвинительных приговоров вступил в законную силу", - уточнил представитель ведомства.
https://ria.ru/20220919/gosizmena-1817880222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, ОБСЕ, СММ ОБСЕ, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ЛНР обвинили сотрудников ОБСЕ в работе на иностранные спецслужбы
МГБ ЛНР заявило, что некоторые сотрудники ОБСЕ работали в интересах иностранных спецслужб
ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Некоторые сотрудники СММ ОБСЕ действовали на территории Луганской Народной Республики в интересах иностранных спецслужб, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Министерством государственной безопасности в 2022 году был реализован комплекс мероприятий, в ходе которого задокументированы факты осуществления разведывательной и иной подрывной ( направленной против безопасности республики - ред.) деятельности представителей ОБСЕ", - сообщил представитель ведомства.
По его словам, установлено, что некоторыми сотрудниками СММ ОБСЕ на протяжении продолжительного времени "осуществлялось собирание сведений закрытого характера в военной и социально-политической сферах ЛНР по заданию иностранной разведки и лиц, действующих в ее интересах".
"Возбуждены уголовные дела, ряд обвинительных приговоров вступил в законную силу", - уточнил представитель ведомства.