Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР обвинили сотрудников ОБСЕ в работе на иностранные спецслужбы - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/obse-1844718661.html
В ЛНР обвинили сотрудников ОБСЕ в работе на иностранные спецслужбы
В ЛНР обвинили сотрудников ОБСЕ в работе на иностранные спецслужбы - РИА Новости, 13.01.2023
В ЛНР обвинили сотрудников ОБСЕ в работе на иностранные спецслужбы
Некоторые сотрудники СММ ОБСЕ действовали на территории Луганской Народной Республики в интересах иностранных спецслужб, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:24
2023-01-13T18:24
безопасность
россия
луганская народная республика
обсе
смм обсе
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800002954_0:226:2696:1743_1920x0_80_0_0_05c96e3f0954a498dba0792cb8ea3d72.jpg
ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Некоторые сотрудники СММ ОБСЕ действовали на территории Луганской Народной Республики в интересах иностранных спецслужб, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Министерством государственной безопасности в 2022 году был реализован комплекс мероприятий, в ходе которого задокументированы факты осуществления разведывательной и иной подрывной ( направленной против безопасности республики - ред.) деятельности представителей ОБСЕ", - сообщил представитель ведомства. По его словам, установлено, что некоторыми сотрудниками СММ ОБСЕ на протяжении продолжительного времени "осуществлялось собирание сведений закрытого характера в военной и социально-политической сферах ЛНР по заданию иностранной разведки и лиц, действующих в ее интересах". "Возбуждены уголовные дела, ряд обвинительных приговоров вступил в законную силу", - уточнил представитель ведомства.
https://ria.ru/20220919/gosizmena-1817880222.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800002954_299:102:2560:1798_1920x0_80_0_0_dd777910b8cea810de3ccfded5bc003a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, ОБСЕ, СММ ОБСЕ, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:24 13.01.2023
 
В ЛНР обвинили сотрудников ОБСЕ в работе на иностранные спецслужбы

МГБ ЛНР заявило, что некоторые сотрудники ОБСЕ работали в интересах иностранных спецслужб

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкАвтомобили ОБСЕ, въезжающие на территорию ЛНР во время ротации представителей миссии
Автомобили ОБСЕ, въезжающие на территорию ЛНР во время ротации представителей миссии - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Автомобили ОБСЕ, въезжающие на территорию ЛНР во время ротации представителей миссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Некоторые сотрудники СММ ОБСЕ действовали на территории Луганской Народной Республики в интересах иностранных спецслужб, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Министерством государственной безопасности в 2022 году был реализован комплекс мероприятий, в ходе которого задокументированы факты осуществления разведывательной и иной подрывной ( направленной против безопасности республики - ред.) деятельности представителей ОБСЕ", - сообщил представитель ведомства.
По его словам, установлено, что некоторыми сотрудниками СММ ОБСЕ на протяжении продолжительного времени "осуществлялось собирание сведений закрытого характера в военной и социально-политической сферах ЛНР по заданию иностранной разведки и лиц, действующих в ее интересах".
"Возбуждены уголовные дела, ряд обвинительных приговоров вступил в законную силу", - уточнил представитель ведомства.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября 2022, 15:20Специальная военная операция на Украине
В ЛНР переводчику из команды ОБСЕ дали 13 лет за госизмену
 
БезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаОБСЕСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала