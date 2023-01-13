18:01 13.01.2023 (обновлено: 18:06 13.01.2023)
В ЛНР возбудили дело против сотрудника ОБСЕ
В ЛНР возбудили уголовное дело против британского сотрудника ОБСЕ за шпионаж
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкФлаг ОБСЕ у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Флаг ОБСЕ у поселка Золотое Луганской Народной Республики. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Сотрудники министерства госбезопасности Луганской Народной Республики возбудили уголовное дело против гражданина Великобритании сотрудника СММ ОБСЕ по статье "шпионаж", сообщили РИА Новости в ведомстве.
"МГБ ЛНР возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ "Шпионаж". В рамках программы партнерства с НАТО данные были переданы украинской стороне, а затем использовались ей для обстрелов территории Луганской Народной Республики", - сообщил представитель ведомства.
По его словам, в ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что сотрудник ОБСЕ, подданный Великобритании Дэвид Оррэллс, занимавший должность руководителя группы технического мониторинга - оператора БПЛА Луганской команды миссии, по заданию иностранных спецслужб одной из стран НАТО собирал и передавал информацию, "добытую в ходе осуществления воздушной разведки с использованием БПЛА ОБСЕ, о местах дислокации позиций, военной техники и вооружений Народной Милиции ЛНР, а также координаты объектов гражданской инфраструктуры".