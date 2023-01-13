https://ria.ru/20230113/obse-1844711028.html

В ЛНР возбудили дело против сотрудника ОБСЕ

В ЛНР возбудили дело против сотрудника ОБСЕ - РИА Новости, 13.01.2023

В ЛНР возбудили дело против сотрудника ОБСЕ

Сотрудники министерства госбезопасности Луганской Народной Республики возбудили уголовное дело против гражданина Великобритании сотрудника СММ ОБСЕ по статье... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T18:01

2023-01-13T18:01

2023-01-13T18:06

луганская народная республика

обсе

великобритания

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Сотрудники министерства госбезопасности Луганской Народной Республики возбудили уголовное дело против гражданина Великобритании сотрудника СММ ОБСЕ по статье "шпионаж", сообщили РИА Новости в ведомстве."МГБ ЛНР возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ "Шпионаж". В рамках программы партнерства с НАТО данные были переданы украинской стороне, а затем использовались ей для обстрелов территории Луганской Народной Республики", - сообщил представитель ведомства.По его словам, в ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что сотрудник ОБСЕ, подданный Великобритании Дэвид Оррэллс, занимавший должность руководителя группы технического мониторинга - оператора БПЛА Луганской команды миссии, по заданию иностранных спецслужб одной из стран НАТО собирал и передавал информацию, "добытую в ходе осуществления воздушной разведки с использованием БПЛА ОБСЕ, о местах дислокации позиций, военной техники и вооружений Народной Милиции ЛНР, а также координаты объектов гражданской инфраструктуры".

https://ria.ru/20230110/sbu-1843972542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

луганская народная республика, обсе, великобритания, в мире, нато, россия, украина, луганская область