Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР возбудили дело против сотрудника ОБСЕ - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/obse-1844711028.html
В ЛНР возбудили дело против сотрудника ОБСЕ
В ЛНР возбудили дело против сотрудника ОБСЕ - РИА Новости, 13.01.2023
В ЛНР возбудили дело против сотрудника ОБСЕ
Сотрудники министерства госбезопасности Луганской Народной Республики возбудили уголовное дело против гражданина Великобритании сотрудника СММ ОБСЕ по статье... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:01
2023-01-13T18:06
луганская народная республика
обсе
великобритания
специальная военная операция на украине
в мире
нато
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731412345_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_4d4aeab6b6327babe445dccafffc370e.jpg
ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Сотрудники министерства госбезопасности Луганской Народной Республики возбудили уголовное дело против гражданина Великобритании сотрудника СММ ОБСЕ по статье "шпионаж", сообщили РИА Новости в ведомстве."МГБ ЛНР возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ "Шпионаж". В рамках программы партнерства с НАТО данные были переданы украинской стороне, а затем использовались ей для обстрелов территории Луганской Народной Республики", - сообщил представитель ведомства.По его словам, в ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что сотрудник ОБСЕ, подданный Великобритании Дэвид Оррэллс, занимавший должность руководителя группы технического мониторинга - оператора БПЛА Луганской команды миссии, по заданию иностранных спецслужб одной из стран НАТО собирал и передавал информацию, "добытую в ходе осуществления воздушной разведки с использованием БПЛА ОБСЕ, о местах дислокации позиций, военной техники и вооружений Народной Милиции ЛНР, а также координаты объектов гражданской инфраструктуры".
https://ria.ru/20230110/sbu-1843972542.html
луганская народная республика
великобритания
россия
украина
луганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731412345_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_ce027e302baa685c295c77102f25bb52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, обсе, великобритания, в мире, нато, россия, украина, луганская область
Луганская Народная Республика, ОБСЕ, Великобритания, Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Россия, Украина, Луганская область
18:01 13.01.2023 (обновлено: 18:06 13.01.2023)
 
В ЛНР возбудили дело против сотрудника ОБСЕ

В ЛНР возбудили уголовное дело против британского сотрудника ОБСЕ за шпионаж

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкФлаг ОБСЕ у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Флаг ОБСЕ у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Флаг ОБСЕ у поселка Золотое Луганской Народной Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Сотрудники министерства госбезопасности Луганской Народной Республики возбудили уголовное дело против гражданина Великобритании сотрудника СММ ОБСЕ по статье "шпионаж", сообщили РИА Новости в ведомстве.
"МГБ ЛНР возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ "Шпионаж". В рамках программы партнерства с НАТО данные были переданы украинской стороне, а затем использовались ей для обстрелов территории Луганской Народной Республики", - сообщил представитель ведомства.
По его словам, в ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что сотрудник ОБСЕ, подданный Великобритании Дэвид Оррэллс, занимавший должность руководителя группы технического мониторинга - оператора БПЛА Луганской команды миссии, по заданию иностранных спецслужб одной из стран НАТО собирал и передавал информацию, "добытую в ходе осуществления воздушной разведки с использованием БПЛА ОБСЕ, о местах дислокации позиций, военной техники и вооружений Народной Милиции ЛНР, а также координаты объектов гражданской инфраструктуры".
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 18:26Специальная военная операция на Украине
СБУ заявила, что расследует более 1500 дел о госизмене и шпионаже
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаОБСЕВеликобританияВ миреНАТОРоссияУкраинаЛуганская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала