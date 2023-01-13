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В госдепе пообещали "нейтрализовать" деятельность группы "Вагнер"
В госдепе пообещали "нейтрализовать" деятельность группы "Вагнер" - РИА Новости, 13.01.2023
В госдепе пообещали "нейтрализовать" деятельность группы "Вагнер"
Деятельность группы "Вагнер" беспокоит власти США, в связи с чем официальный Вашингтон ведет работу по "нейтрализации" их деятельности, об этом, как сообщает... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T06:22
2023-01-13T06:22
2023-01-13T08:38
в мире
евгений пригожин
сша
чвк "вагнер"
государственный департамент сша
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Деятельность группы "Вагнер" беспокоит власти США, в связи с чем официальный Вашингтон ведет работу по "нейтрализации" их деятельности, об этом, как сообщает сербская газета "Блиц", заявил в ходе визита в Белград советник госдепартамента Дерек Шолле.Заявление Шолле прозвучало на фоне успехов российских военных в Соледаре. В среду Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.Ранее газета Politico сообщила, что американские власти обеспокоены расширением операций группы "Вагнер" в странах Европы и Африки и планируют новые действия против нее.Группа "Вагнер" была добавлена в черный список минторга США в 2017 году. В декабре администрация США ужесточила меры экспортного контроля в ее отношении, обозначив группу "Вагнер" в качестве "конечного военного пользователя", сделав невозможными поставки целого ряда товаров.
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сша
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в мире, евгений пригожин, сша, чвк "вагнер", государственный департамент сша
В мире, Евгений Пригожин, США, ЧВК "Вагнер", Государственный департамент США
06:22 13.01.2023 (обновлено: 08:38 13.01.2023)
В госдепе пообещали "нейтрализовать" деятельность группы "Вагнер"
Советник госдепартамента США Дерек Шолле пообещал нейтрализовать деятельность ЧВК "Вагнер"