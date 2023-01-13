https://ria.ru/20230113/nozh-1844620967.html

Омич, напавший на прохожих с ножом, может избежать уголовного наказания

Омич, напавший на прохожих с ножом, может избежать уголовного наказания - РИА Новости, 13.01.2023

Омич, напавший на прохожих с ножом, может избежать уголовного наказания

Житель Омска, который в июле прошлого года напал с ножом на четырех прохожих, может избежать уголовного наказания из-за невменяемости, рассказали журналистам в... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T13:52

2023-01-13T13:52

2023-01-13T13:52

происшествия

россия

омск

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ОМСК, 13 янв - РИА Новости. Житель Омска, который в июле прошлого года напал с ножом на четырех прохожих, может избежать уголовного наказания из-за невменяемости, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры. Следователи выяснили, что у 20-летнего омича развился острый психоз на фоне длительного употребления психоактивных веществ. Это сопровождалось слуховыми галлюцинациями, которые "побуждали его к убийству незнакомых людей". Шестнадцатого июля прошлого года во дворе жилого дома по улице Стрельникова молодой человек увидел незнакомого 79-летнего мужчину и "нанес ему множество ударов руками и ногами". Затем он взял металлическую трубу, но воспользоваться ей не успел, так как пенсионер убежал от него в подъезд, захлопнув за собой входную дверь. "Спустя час, вооружившись ножом, злоумышленник проследовал к магазину на той же улице, где напал на незнакомого 24-летнего покупателя, которому нанес четыре удара ножом в область головы и шеи, после чего скрылся. Продолжая противоправные действия, он выбежал на улицу и, увидев двух мужчин, нанес им ножевые ранения в область шеи", - пояснили в пресс-службе. После этого наркомана задержали полицейские. Он признался в нападениях, но пояснил, что плохо помнит события из-за наркотического опьянения. "Действующим законодательством предусмотрено, что лицам, совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ, в состоянии невменяемости, судом назначаются принудительные меры медицинского характера", - добавили в пресс-службе. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Омска.

https://ria.ru/20230109/nozh-1843627209.html

https://ria.ru/20230108/napadenie-1843486071.html

https://ria.ru/20230105/zaderzhanie-1843129756.html

россия

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, омск