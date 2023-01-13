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Омич, напавший на прохожих с ножом, может избежать уголовного наказания - РИА Новости, 13.01.2023
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Омич, напавший на прохожих с ножом, может избежать уголовного наказания
Омич, напавший на прохожих с ножом, может избежать уголовного наказания - РИА Новости, 13.01.2023
Омич, напавший на прохожих с ножом, может избежать уголовного наказания
Житель Омска, который в июле прошлого года напал с ножом на четырех прохожих, может избежать уголовного наказания из-за невменяемости, рассказали журналистам в... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:52
2023-01-13T13:52
происшествия
россия
омск
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ОМСК, 13 янв - РИА Новости. Житель Омска, который в июле прошлого года напал с ножом на четырех прохожих, может избежать уголовного наказания из-за невменяемости, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры. Следователи выяснили, что у 20-летнего омича развился острый психоз на фоне длительного употребления психоактивных веществ. Это сопровождалось слуховыми галлюцинациями, которые "побуждали его к убийству незнакомых людей". Шестнадцатого июля прошлого года во дворе жилого дома по улице Стрельникова молодой человек увидел незнакомого 79-летнего мужчину и "нанес ему множество ударов руками и ногами". Затем он взял металлическую трубу, но воспользоваться ей не успел, так как пенсионер убежал от него в подъезд, захлопнув за собой входную дверь. "Спустя час, вооружившись ножом, злоумышленник проследовал к магазину на той же улице, где напал на незнакомого 24-летнего покупателя, которому нанес четыре удара ножом в область головы и шеи, после чего скрылся. Продолжая противоправные действия, он выбежал на улицу и, увидев двух мужчин, нанес им ножевые ранения в область шеи", - пояснили в пресс-службе. После этого наркомана задержали полицейские. Он признался в нападениях, но пояснил, что плохо помнит события из-за наркотического опьянения. "Действующим законодательством предусмотрено, что лицам, совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ, в состоянии невменяемости, судом назначаются принудительные меры медицинского характера", - добавили в пресс-службе. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Омска.
https://ria.ru/20230109/nozh-1843627209.html
https://ria.ru/20230108/napadenie-1843486071.html
https://ria.ru/20230105/zaderzhanie-1843129756.html
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происшествия, россия, омск
Происшествия, Россия, Омск
13:52 13.01.2023
 
Омич, напавший на прохожих с ножом, может избежать уголовного наказания

Житель Омска, напавший на прохожих с ножом в июле, может избежать уголовного наказания

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоток судьи. Архивное фото
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ОМСК, 13 янв - РИА Новости. Житель Омска, который в июле прошлого года напал с ножом на четырех прохожих, может избежать уголовного наказания из-за невменяемости, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.
Следователи выяснили, что у 20-летнего омича развился острый психоз на фоне длительного употребления психоактивных веществ. Это сопровождалось слуховыми галлюцинациями, которые "побуждали его к убийству незнакомых людей".
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Шестнадцатого июля прошлого года во дворе жилого дома по улице Стрельникова молодой человек увидел незнакомого 79-летнего мужчину и "нанес ему множество ударов руками и ногами". Затем он взял металлическую трубу, но воспользоваться ей не успел, так как пенсионер убежал от него в подъезд, захлопнув за собой входную дверь.
"Спустя час, вооружившись ножом, злоумышленник проследовал к магазину на той же улице, где напал на незнакомого 24-летнего покупателя, которому нанес четыре удара ножом в область головы и шеи, после чего скрылся. Продолжая противоправные действия, он выбежал на улицу и, увидев двух мужчин, нанес им ножевые ранения в область шеи", - пояснили в пресс-службе.
После этого наркомана задержали полицейские. Он признался в нападениях, но пояснил, что плохо помнит события из-за наркотического опьянения.
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"Действующим законодательством предусмотрено, что лицам, совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ, в состоянии невменяемости, судом назначаются принудительные меры медицинского характера", - добавили в пресс-службе.
Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Омска.
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