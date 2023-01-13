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Друзья Джека Николсона боятся, что он умрет в одиночестве - РИА Новости, 13.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230113/nicholson-1844564111.html
Друзья Джека Николсона боятся, что он умрет в одиночестве
Друзья Джека Николсона боятся, что он умрет в одиночестве - РИА Новости, 13.01.2023
Друзья Джека Николсона боятся, что он умрет в одиночестве
Друзья 85-летнего Джека Николсона испуганы его образом жизни. Они боятся, что актер умрет затворником, как и его близкий друг Марлон Брандо, пишет RadarOnline. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:28
2023-01-13T11:28
культура
новости культуры
джек николсон
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кино и сериалы
марлон брандо
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Друзья 85-летнего Джека Николсона испуганы его образом жизни. Они боятся, что актер умрет затворником, как и его близкий друг Марлон Брандо, пишет RadarOnline. Актер живет в особняке на Малхолланд-драйв, и в городе его не видели с тех пор, как 19 октября 2021 года он пришел на баскетбольный матч со своим 30-летним сыном Рэем, утверждается в публикации.Николсон – трехкратный лауреат премии "Оскар". Зрители знают его по фильмам "Пролетая над гнездом кукушки", "Сияние", "Бэтмен" и многим другим.
https://ria.ru/20230106/chelentano-1840562406.html
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новости культуры, джек николсон, знаменитости, звезды, кино и сериалы, марлон брандо
Культура, Новости культуры, Джек Николсон, Знаменитости, звезды, Кино и сериалы, Марлон Брандо
11:28 13.01.2023
 
Друзья Джека Николсона боятся, что он умрет в одиночестве

Друзья Николсона боятся, что он умрет в одиночестве из-за его затворничества

© AP Photo / Kevork DjansezianАктер Джек Николсон
Актер Джек Николсон - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Kevork Djansezian
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Друзья 85-летнего Джека Николсона испуганы его образом жизни. Они боятся, что актер умрет затворником, как и его близкий друг Марлон Брандо, пишет RadarOnline.

"Он дал всем ясно понять: его дом – его крепость. Но людям хочется, чтобы он вышел оттуда и рассказал, что с ним", – СМИ цитирует инсайдера.

Актер живет в особняке на Малхолланд-драйв, и в городе его не видели с тех пор, как 19 октября 2021 года он пришел на баскетбольный матч со своим 30-летним сыном Рэем, утверждается в публикации.
Николсон – трехкратный лауреат премии "Оскар". Зрители знают его по фильмам "Пролетая над гнездом кукушки", "Сияние", "Бэтмен" и многим другим.
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КультураНовости культурыДжек НиколсонЗнаменитостизвездыКино и сериалыМарлон Брандо
 
 
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