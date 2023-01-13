https://ria.ru/20230113/nicholson-1844564111.html

Друзья Джека Николсона боятся, что он умрет в одиночестве

Друзья Джека Николсона боятся, что он умрет в одиночестве - РИА Новости, 13.01.2023

Друзья Джека Николсона боятся, что он умрет в одиночестве

Друзья 85-летнего Джека Николсона испуганы его образом жизни. Они боятся, что актер умрет затворником, как и его близкий друг Марлон Брандо, пишет RadarOnline. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:28

2023-01-13T11:28

2023-01-13T11:28

культура

новости культуры

джек николсон

знаменитости

звезды

кино и сериалы

марлон брандо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782926557_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5e543d6cd9eec9bb2074dfbaa42a8b36.jpg

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Друзья 85-летнего Джека Николсона испуганы его образом жизни. Они боятся, что актер умрет затворником, как и его близкий друг Марлон Брандо, пишет RadarOnline. Актер живет в особняке на Малхолланд-драйв, и в городе его не видели с тех пор, как 19 октября 2021 года он пришел на баскетбольный матч со своим 30-летним сыном Рэем, утверждается в публикации.Николсон – трехкратный лауреат премии "Оскар". Зрители знают его по фильмам "Пролетая над гнездом кукушки", "Сияние", "Бэтмен" и многим другим.

https://ria.ru/20230106/chelentano-1840562406.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, джек николсон, знаменитости, звезды, кино и сериалы, марлон брандо