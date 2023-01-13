https://ria.ru/20230113/nicholson-1844564111.html
Друзья Джека Николсона боятся, что он умрет в одиночестве
Друзья Джека Николсона боятся, что он умрет в одиночестве - РИА Новости, 13.01.2023
Друзья Джека Николсона боятся, что он умрет в одиночестве
Друзья 85-летнего Джека Николсона испуганы его образом жизни. Они боятся, что актер умрет затворником, как и его близкий друг Марлон Брандо, пишет RadarOnline. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:28
2023-01-13T11:28
2023-01-13T11:28
культура
новости культуры
джек николсон
знаменитости
звезды
кино и сериалы
марлон брандо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782926557_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5e543d6cd9eec9bb2074dfbaa42a8b36.jpg
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Друзья 85-летнего Джека Николсона испуганы его образом жизни. Они боятся, что актер умрет затворником, как и его близкий друг Марлон Брандо, пишет RadarOnline. Актер живет в особняке на Малхолланд-драйв, и в городе его не видели с тех пор, как 19 октября 2021 года он пришел на баскетбольный матч со своим 30-летним сыном Рэем, утверждается в публикации.Николсон – трехкратный лауреат премии "Оскар". Зрители знают его по фильмам "Пролетая над гнездом кукушки", "Сияние", "Бэтмен" и многим другим.
https://ria.ru/20230106/chelentano-1840562406.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782926557_19:0:2000:1486_1920x0_80_0_0_409a8b8cf290cab6d34a8f24e69e59fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, джек николсон, знаменитости, звезды, кино и сериалы, марлон брандо
Культура, Новости культуры, Джек Николсон, Знаменитости, звезды, Кино и сериалы, Марлон Брандо
Друзья Джека Николсона боятся, что он умрет в одиночестве
Друзья Николсона боятся, что он умрет в одиночестве из-за его затворничества