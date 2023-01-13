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Эксперты обсудят членство Швеции и Финляндии в НАТО в ближайшие дни - РИА Новости, 13.01.2023
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Эксперты обсудят членство Швеции и Финляндии в НАТО в ближайшие дни
Эксперты обсудят членство Швеции и Финляндии в НАТО в ближайшие дни - РИА Новости, 13.01.2023
Эксперты обсудят членство Швеции и Финляндии в НАТО в ближайшие дни
Экспертная группа Турции, Швеции и Финляндии обсудит членство стран в НАТО в ближайшие дни в Брюсселе, заявил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:49
2023-01-13T17:49
в мире
мевлют чавушоглу
швеция
турция
финляндия
рабочая партия курдистана
нато
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СТАМБУЛ, 13 янв - РИА Новости. Экспертная группа Турции, Швеции и Финляндии обсудит членство стран в НАТО в ближайшие дни в Брюсселе, заявил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. "В ближайшие дни состоится трехсторонняя встреча экспертов в Брюсселе по предложению генсека НАТО", - заявил Чавушоглу на брифинге, транслировавшемся в соцсетях. По его словам, на этой встрече эксперты Швеции и Финляндии убедятся в том, какие из пунктов-требований Турции ими выполняются, а какие нет. Он повторил, что террористические группировки, а именно запрещенная в стране "Рабочая партия Курдистана", подрывают усилия Швеции по вступлению в альянс. Ранее в Стокгольме состоялась акция сторонников РПК, на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении действующего президента Турции Тайипа Эрдогана. Источник РИА Новости сообщал, что посол Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции, ему выражен протест в связи с акцией. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп в свою очередь отменил запланированный ранее визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20230109/prizyvniki-1843649860.html
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в мире, мевлют чавушоглу, швеция, турция, финляндия, рабочая партия курдистана, нато
В мире, Мевлют Чавушоглу, Швеция, Турция, Финляндия, Рабочая партия Курдистана, НАТО
17:49 13.01.2023
 
Эксперты обсудят членство Швеции и Финляндии в НАТО в ближайшие дни

Чавушоглу сообщил, что эксперты обсудят членство Швеции и Финляндии в НАТО в ближайшие дни

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 13 янв - РИА Новости. Экспертная группа Турции, Швеции и Финляндии обсудит членство стран в НАТО в ближайшие дни в Брюсселе, заявил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"В ближайшие дни состоится трехсторонняя встреча экспертов в Брюсселе по предложению генсека НАТО", - заявил Чавушоглу на брифинге, транслировавшемся в соцсетях.
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Швеция увеличит ежегодное число призывников на военную службу почти вдвое
По его словам, на этой встрече эксперты Швеции и Финляндии убедятся в том, какие из пунктов-требований Турции ими выполняются, а какие нет.
Он повторил, что террористические группировки, а именно запрещенная в стране "Рабочая партия Курдистана", подрывают усилия Швеции по вступлению в альянс.
Ранее в Стокгольме состоялась акция сторонников РПК, на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении действующего президента Турции Тайипа Эрдогана. Источник РИА Новости сообщал, что посол Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции, ему выражен протест в связи с акцией. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп в свою очередь отменил запланированный ранее визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция.
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В миреМевлют ЧавушоглуШвецияТурцияФинляндияРабочая партия КурдистанаНАТО
 
 
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