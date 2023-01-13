https://ria.ru/20230113/napadenie-1844552989.html
В Будапеште мужчина с ножом напал на полицейских
В Будапеште мужчина с ножом напал на полицейских - РИА Новости, 13.01.2023
В Будапеште мужчина с ножом напал на полицейских
Мужчина с ножом напал на полицейских при задержании в Будапеште и ранил троих, один из полицейских скончался от ран в больнице, сообщила полиция Венгрии. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T10:15
2023-01-13T10:15
2023-01-13T10:18
в мире
венгрия
будапешт
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 13 янв - РИА Новости. Мужчина с ножом напал на полицейских при задержании в Будапеште и ранил троих, один из полицейских скончался от ран в больнице, сообщила полиция Венгрии. "12 января 2023 года в 22:11 в Диспетчерский центр главного полицейского управления поступило сообщение о том, что в XI районе Будапешта в многоквартирном доме по улице Лецке проживающий там мужчина выбил дверь одной из соседних квартир и хочет проникнуть в квартиру. Прибывшие в увеличенном составе сотрудники полиции приняли против мужчины меры, после чего он напал на офицеров в форме", - говорится в сообщении на сайте полиции. "Нападавший ударил ножом троих полицейских, после чего убежал на улицу, где его задержали после того, как один из патрульных выстрелил ему в ногу после предупредительного выстрела", - сообщили в полиции. Отмечается, что прибывшие на место происшествия сотрудники Скорой помощи доставили в больницу трех раненых полицейских и нападавшего, получившего ранение при задержании. "Один из полицейских, участковый полицейского управления XI района, получил такие тяжелые ранения, что скончался в больнице", - говорится в сообщении. Премьер-министр Виктор Орбан, выступая утром в пятницу на радио Kossuth, сказал, что раненым полицейским и семье погибшего будет оказана помощь.
https://ria.ru/20230111/parizh-1844049922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, будапешт, виктор орбан
В мире, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан
10:15 13.01.2023 (обновлено: 10:18 13.01.2023)
В Будапеште мужчина с ножом напал на полицейских
В Будапеште мужчина с ножом напал на полицейских при задержании и ранил троих
БУДАПЕШТ, 13 янв - РИА Новости. Мужчина с ножом напал на полицейских при задержании в Будапеште и ранил троих, один из полицейских скончался от ран в больнице, сообщила полиция Венгрии.
"12 января 2023 года в 22:11 в Диспетчерский центр главного полицейского управления поступило сообщение о том, что в XI районе Будапешта в многоквартирном доме по улице Лецке проживающий там мужчина выбил дверь одной из соседних квартир и хочет проникнуть в квартиру. Прибывшие в увеличенном составе сотрудники полиции приняли против мужчины меры, после чего он напал на офицеров в форме", - говорится в сообщении на сайте полиции.
"Нападавший ударил ножом троих полицейских, после чего убежал на улицу, где его задержали после того, как один из патрульных выстрелил ему в ногу после предупредительного выстрела", - сообщили в полиции.
Отмечается, что прибывшие на место происшествия сотрудники Скорой помощи доставили в больницу трех раненых полицейских и нападавшего, получившего ранение при задержании. "Один из полицейских, участковый полицейского управления XI района, получил такие тяжелые ранения, что скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Виктор Орбан
, выступая утром в пятницу на радио Kossuth, сказал, что раненым полицейским и семье погибшего будет оказана помощь.