https://ria.ru/20230113/napadenie-1844552989.html

В Будапеште мужчина с ножом напал на полицейских

В Будапеште мужчина с ножом напал на полицейских - РИА Новости, 13.01.2023

В Будапеште мужчина с ножом напал на полицейских

Мужчина с ножом напал на полицейских при задержании в Будапеште и ранил троих, один из полицейских скончался от ран в больнице, сообщила полиция Венгрии. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T10:15

2023-01-13T10:15

2023-01-13T10:18

в мире

венгрия

будапешт

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 13 янв - РИА Новости. Мужчина с ножом напал на полицейских при задержании в Будапеште и ранил троих, один из полицейских скончался от ран в больнице, сообщила полиция Венгрии. "12 января 2023 года в 22:11 в Диспетчерский центр главного полицейского управления поступило сообщение о том, что в XI районе Будапешта в многоквартирном доме по улице Лецке проживающий там мужчина выбил дверь одной из соседних квартир и хочет проникнуть в квартиру. Прибывшие в увеличенном составе сотрудники полиции приняли против мужчины меры, после чего он напал на офицеров в форме", - говорится в сообщении на сайте полиции. "Нападавший ударил ножом троих полицейских, после чего убежал на улицу, где его задержали после того, как один из патрульных выстрелил ему в ногу после предупредительного выстрела", - сообщили в полиции. Отмечается, что прибывшие на место происшествия сотрудники Скорой помощи доставили в больницу трех раненых полицейских и нападавшего, получившего ранение при задержании. "Один из полицейских, участковый полицейского управления XI района, получил такие тяжелые ранения, что скончался в больнице", - говорится в сообщении. Премьер-министр Виктор Орбан, выступая утром в пятницу на радио Kossuth, сказал, что раненым полицейским и семье погибшего будет оказана помощь.

https://ria.ru/20230111/parizh-1844049922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, будапешт, виктор орбан