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Поляки избили украинских беженцев, потребовав от них уехать на родину
Поляки избили украинских беженцев, потребовав от них уехать на родину - РИА Новости, 13.01.2023
Поляки избили украинских беженцев, потребовав от них уехать на родину
В польском городе Люблине избили семью украинских беженцев, что вызвало бурю негодования у их соотечественников, пишет местная газета Dziennik Wschodni. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T06:02
2023-01-13T06:02
2023-01-13T15:49
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В польском городе Люблине избили семью украинских беженцев, что вызвало бурю негодования у их соотечественников, пишет местная газета Dziennik Wschodni.Инцидент произошел в центре города, на автобусной остановке, когда беженка по имени Оксана, ее 27-летняя беременная дочь и 13-летний сын возвращались с прогулки. Со слов пострадавшей, к ним подошли двое мужчин и попросили сигарету. "Из нас никто не курит. Об этом им сказала дочь. Она говорит по-польски, но с украинским акцентом. Услышав это, они стали агрессивными", — рассказала Оксана, добавив, что ругань сопровождалась нецензурной бранью и требованиями возвращаться на родину.Когда ее сын захотел вызвать полицию, агрессивные мужчины начали вырывать у него телефон, опрокинули его на землю и стали бить по голове. Женщин, попытавшихся защитить ребенка, также избили."Это видели несколько человек. Я просила о помощи, но никто не реагировал. Даже мужчины просто смотрели", — посетовала Оксана. В результате вся семья оказалась в больнице, у подростка диагностировали перелом пальца. Пострадавшие уверены, что нападение произошло на национальной почве. Полиция опознала злоумышленников, ими оказались двое местных жителей в возрасте 25 и 30 лет, сейчас ведется расследование.Как отмечает Dziennik Wschodni, информация о происшествии "вызвала бурю возмущения среди беженцев" в социальных сетях."Монстры", — приводит издание мнение украинки по имени Виктория."Никто не имеет права бить людей, но поляки ненавидят русских и русскоязычных украинцев", — заявила ее соотечественница Анна."Поляки не любят украинцев, их здесь слишком много, и неважно, на каком языке вы говорите", — согласилась Ксения.Сама Оксана призналась, что никогда не встречалась в Польше с проявлениями ненависти, до этого инцидента ее семья чувствовала себя в безопасности.По данным местных властей, число украинских беженцев, остающихся в Польше, составляет 950 тысяч человек, а всего в стране проживают 2,3 миллиона украинцев.
https://ria.ru/20221221/polsha-1840145202.html
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в мире, польша, люблин, украина
В мире, Польша, Люблин, Украина
06:02 13.01.2023 (обновлено: 15:49 13.01.2023)
Поляки избили украинских беженцев, потребовав от них уехать на родину
Dziennik Wschodni: жители Люблина избили беженцев, потребовав от них вернуться на Украину
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
В польском городе Люблине избили семью украинских беженцев, что вызвало бурю негодования у их соотечественников, пишет местная газета Dziennik Wschodni
.
Инцидент произошел в центре города, на автобусной остановке, когда беженка по имени Оксана, ее 27-летняя беременная дочь и 13-летний сын возвращались с прогулки. Со слов пострадавшей, к ним подошли двое мужчин и попросили сигарету.
"Из нас никто не курит. Об этом им сказала дочь. Она говорит по-польски, но с украинским акцентом. Услышав это, они стали агрессивными", — рассказала Оксана, добавив, что ругань сопровождалась нецензурной бранью и требованиями возвращаться на родину.
Когда ее сын захотел вызвать полицию, агрессивные мужчины начали вырывать у него телефон, опрокинули его на землю и стали бить по голове. Женщин, попытавшихся защитить ребенка, также избили.
"Это видели несколько человек. Я просила о помощи, но никто не реагировал. Даже мужчины просто смотрели", — посетовала Оксана.
В результате вся семья оказалась в больнице, у подростка диагностировали перелом пальца. Пострадавшие уверены, что нападение произошло на национальной почве. Полиция опознала злоумышленников, ими оказались двое местных жителей в возрасте 25 и 30 лет, сейчас ведется расследование.
Как отмечает Dziennik Wschodni, информация о происшествии "вызвала бурю возмущения среди беженцев" в социальных сетях.
"Монстры", — приводит издание мнение украинки по имени Виктория.
"Никто не имеет права бить людей, но поляки ненавидят русских и русскоязычных украинцев", — заявила ее соотечественница Анна.
"Поляки не любят украинцев, их здесь слишком много, и неважно, на каком языке вы говорите", — согласилась Ксения.
Сама Оксана призналась, что никогда не встречалась в Польше
с проявлениями ненависти, до этого инцидента ее семья чувствовала себя в безопасности.
По данным местных властей, число украинских беженцев, остающихся в Польше, составляет 950 тысяч человек, а всего в стране проживают 2,3 миллиона украинцев.