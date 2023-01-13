Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил распространить армейский механизм лишения наград на всех - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/nagrady-1844723574.html
Миронов предложил распространить армейский механизм лишения наград на всех
Миронов предложил распространить армейский механизм лишения наград на всех - РИА Новости, 13.01.2023
Миронов предложил распространить армейский механизм лишения наград на всех
Необходимо распространить механизм лишения наград и званий на всех граждан по примеру армии, заявил РИА Новости лидер "Справедливой России – За правду" Сергей... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:43
2023-01-13T18:43
общество
сергей миронов
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f63cb3ccb2a00f60befee2ab4cd0e5.jpg
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Необходимо распространить механизм лишения наград и званий на всех граждан по примеру армии, заявил РИА Новости лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов. В пятницу спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости добавить в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих РФ. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов заявил РИА Новости, что работа над мерами в отношении покинувших страну и наносящих ей ущерб ведется, соответствующая процедура будет создана. "Я предложил лишать наград и званий тех, кто занимается подобными вещами. Своими предательскими словами и действиями они перечеркивают те заслуги, за которые им были предоставлены эти отличия. В армии такой механизм действует испокон веков. Уверен, его надо распространить на всех граждан", - сказал Миронов. Он отметил, что поддерживает предложение Володина. По его словам, такими мерами можно компенсировать обществу "вред, который наносят такие деятели". Он добавил, что такие деятели "участвуют в информационной войне против своей страны на стороне врага". "Данную инициативу наша фракция поддерживает… Не вижу никаких проблем, чтобы дополнить наказание по соответствующим статьям конфискацией имущества", - уточнил Миронов.
https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843554636.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cfcc24d1425562c0b384a8f3c9a0279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей миронов, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Госдума РФ
18:43 13.01.2023
 
Миронов предложил распространить армейский механизм лишения наград на всех

Миронов предложил распространить армейский механизм лишения наград и званий на всех

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России / Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Необходимо распространить механизм лишения наград и званий на всех граждан по примеру армии, заявил РИА Новости лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов.
В пятницу спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости добавить в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих РФ. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов заявил РИА Новости, что работа над мерами в отношении покинувших страну и наносящих ей ущерб ведется, соответствующая процедура будет создана.
Актер Артур Смольянинов - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 08:00
Случай Смольянинова: как наказать предателя
"Я предложил лишать наград и званий тех, кто занимается подобными вещами. Своими предательскими словами и действиями они перечеркивают те заслуги, за которые им были предоставлены эти отличия. В армии такой механизм действует испокон веков. Уверен, его надо распространить на всех граждан", - сказал Миронов.
Он отметил, что поддерживает предложение Володина. По его словам, такими мерами можно компенсировать обществу "вред, который наносят такие деятели". Он добавил, что такие деятели "участвуют в информационной войне против своей страны на стороне врага".
"Данную инициативу наша фракция поддерживает… Не вижу никаких проблем, чтобы дополнить наказание по соответствующим статьям конфискацией имущества", - уточнил Миронов.
Опрос
Поддерживаете ли вы лишение наград артистов, дискредитировавших страну?
Проголосовали:22913
12 января, 16:06
 
ОбществоСергей МироновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала