https://ria.ru/20230113/nagrady-1844723574.html
Миронов предложил распространить армейский механизм лишения наград на всех
Миронов предложил распространить армейский механизм лишения наград на всех - РИА Новости, 13.01.2023
Миронов предложил распространить армейский механизм лишения наград на всех
Необходимо распространить механизм лишения наград и званий на всех граждан по примеру армии, заявил РИА Новости лидер "Справедливой России – За правду" Сергей... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:43
2023-01-13T18:43
2023-01-13T18:43
общество
сергей миронов
госдума рф
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Необходимо распространить механизм лишения наград и званий на всех граждан по примеру армии, заявил РИА Новости лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов. В пятницу спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости добавить в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих РФ. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов заявил РИА Новости, что работа над мерами в отношении покинувших страну и наносящих ей ущерб ведется, соответствующая процедура будет создана. "Я предложил лишать наград и званий тех, кто занимается подобными вещами. Своими предательскими словами и действиями они перечеркивают те заслуги, за которые им были предоставлены эти отличия. В армии такой механизм действует испокон веков. Уверен, его надо распространить на всех граждан", - сказал Миронов. Он отметил, что поддерживает предложение Володина. По его словам, такими мерами можно компенсировать обществу "вред, который наносят такие деятели". Он добавил, что такие деятели "участвуют в информационной войне против своей страны на стороне врага". "Данную инициативу наша фракция поддерживает… Не вижу никаких проблем, чтобы дополнить наказание по соответствующим статьям конфискацией имущества", - уточнил Миронов.
https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843554636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей миронов, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Госдума РФ
Миронов предложил распространить армейский механизм лишения наград на всех
Миронов предложил распространить армейский механизм лишения наград и званий на всех
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Необходимо распространить механизм лишения наград и званий на всех граждан по примеру армии, заявил РИА Новости лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов.
В пятницу спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
заявил о необходимости добавить в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих РФ. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов
заявил РИА Новости, что работа над мерами в отношении покинувших страну и наносящих ей ущерб ведется, соответствующая процедура будет создана.
"Я предложил лишать наград и званий тех, кто занимается подобными вещами. Своими предательскими словами и действиями они перечеркивают те заслуги, за которые им были предоставлены эти отличия. В армии такой механизм действует испокон веков. Уверен, его надо распространить на всех граждан", - сказал Миронов.
Он отметил, что поддерживает предложение Володина. По его словам, такими мерами можно компенсировать обществу "вред, который наносят такие деятели". Он добавил, что такие деятели "участвуют в информационной войне против своей страны на стороне врага".
"Данную инициативу наша фракция поддерживает… Не вижу никаких проблем, чтобы дополнить наказание по соответствующим статьям конфискацией имущества", - уточнил Миронов.