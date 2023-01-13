Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал о наемниках из США среди военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/naemniki-1844705798.html
Украинский пленный рассказал о наемниках из США среди военнослужащих ВСУ
Украинский пленный рассказал о наемниках из США среди военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 13.01.2023
Украинский пленный рассказал о наемниках из США среди военнослужащих ВСУ
Вместе с украинскими военными, находившимися в Новоселовском в ЛНР, были и американцы, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:48
2023-01-13T18:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сша
луганская народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
мария захарова
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844713477_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_41161e4dcfc77cb155288bd214ecbff8.jpg
ЛУГАНСК, 13 янв — РИА Новости. Вместе с украинскими военными, находившимися в Новоселовском в ЛНР, были и американцы, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий.На уточняющий вопрос, о каких ребятах идет речь, он ответил, что это могли быть бойцы Вооруженных сил или группы "Вагнер". Один из американских наемников вышел на связь по рации и кричал, что ему нужна помощь."Он подошел к нам на точку, мы ему показали направление, и он пошел вызывать. &lt;...&gt; У них своя эвакуация", — сообщил пленный.В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, хотя во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были убиты, столько же вернулись домой.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230108/kremennaya-1843500096.html
https://ria.ru/20230113/soledar-1844527248.html
сша
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Американцы сидели в подвале" – украинский пленный об иностранных наемниках
Вместе с украинскими военными, находившимися в Новоселовском (ЛНР), были и американцы, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий.
2023-01-13T17:48
true
PT1M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844713477_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_66c449e7785876c7be0756ddee13a82d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, сша, луганская народная республика, вооруженные силы рф, безопасность, мария захарова, владимир путин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, США, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Мария Захарова, Владимир Путин, Россия, Украина
17:48 13.01.2023 (обновлено: 18:37 13.01.2023)
 
Украинский пленный рассказал о наемниках из США среди военнослужащих ВСУ

Пленный заявил, что среди украинских военных в Новоселовском в ЛНР были наемники из США

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 янв — РИА Новости. Вместе с украинскими военными, находившимися в Новоселовском в ЛНР, были и американцы, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий.

"По правому флангу началась стрельба. Американцы сидели в подвале. Ребята зашли и закидали гранатами", — отметил собеседник агентства.

На уточняющий вопрос, о каких ребятах идет речь, он ответил, что это могли быть бойцы Вооруженных сил или группы "Вагнер". Один из американских наемников вышел на связь по рации и кричал, что ему нужна помощь.
"Он подошел к нам на точку, мы ему показали направление, и он пошел вызывать. <...> У них своя эвакуация", — сообщил пленный.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 16:08Специальная военная операция на Украине
Офицер ЗВО: под Кременной наемники прикрываются мобилизованными украинцами
В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, хотя во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были убиты, столько же вернулись домой.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Мы им мешаем: грузинские наемники намеренно обстреливали жилой сектор под Соледаром - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 06:08
Житель Соледара рассказал об обстреле жилых домов наемниками из Грузии
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСШАЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФБезопасностьМария ЗахароваВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала