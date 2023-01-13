https://ria.ru/20230113/naemniki-1844705798.html

Украинский пленный рассказал о наемниках из США среди военнослужащих ВСУ

Украинский пленный рассказал о наемниках из США среди военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 13.01.2023

Украинский пленный рассказал о наемниках из США среди военнослужащих ВСУ

Вместе с украинскими военными, находившимися в Новоселовском в ЛНР, были и американцы, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T17:48

2023-01-13T17:48

2023-01-13T18:37

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сша

луганская народная республика

вооруженные силы рф

безопасность

мария захарова

владимир путин

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ЛУГАНСК, 13 янв — РИА Новости. Вместе с украинскими военными, находившимися в Новоселовском в ЛНР, были и американцы, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий.На уточняющий вопрос, о каких ребятах идет речь, он ответил, что это могли быть бойцы Вооруженных сил или группы "Вагнер". Один из американских наемников вышел на связь по рации и кричал, что ему нужна помощь."Он подошел к нам на точку, мы ему показали направление, и он пошел вызывать. <...> У них своя эвакуация", — сообщил пленный.В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, хотя во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были убиты, столько же вернулись домой.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230108/kremennaya-1843500096.html

https://ria.ru/20230113/soledar-1844527248.html

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россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Американцы сидели в подвале" – украинский пленный об иностранных наемниках Вместе с украинскими военными, находившимися в Новоселовском (ЛНР), были и американцы, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий. 2023-01-13T17:48 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы украины, сша, луганская народная республика, вооруженные силы рф, безопасность, мария захарова, владимир путин, россия, украина