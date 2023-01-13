https://ria.ru/20230113/naemniki-1844559191.html

Житель Яковлевки в ДНР сообщил, что в городе видели польских наемников

Житель Яковлевки в ДНР сообщил, что в городе видели польских наемников - РИА Новости, 13.01.2023

Житель Яковлевки в ДНР сообщил, что в городе видели польских наемников

Житель Яковлевки в ДНР Денис Богатов рассказал РИА Новости, что в городе были замечены польские наемники. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T10:35

2023-01-13T10:35

2023-01-13T11:14

специальная военная операция на украине

в мире

евгений пригожин

соледар

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

воздушно-десантные войска россии

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ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. Житель Яковлевки в ДНР Денис Богатов рассказал РИА Новости, что в городе были замечены польские наемники. Сейчас мирных жителей освобожденного Соледара и близлежащих населенных пунктов размещают в городе Шахтерске, рассказал в четверг РИА Новости глава администрации города Александр Шатов. Город Яковлевка, расположенный в трех километрах от Соледара, был взят под контроль ВС РФ 18 декабря. "Я своими глазами - нет (не видел - ред.), но мне говорили, что были поляки. Люди приехали забирать свои вещи, один из поляков вышел из соседнего дома с автоматом... Начал говорить: "Пошли вон" или типа того (на польском языке - ред.). Начал стрелять вверх, прогнал их", - рассказал Богатов. Мужчина также рассказал, что украинские войска и наемники вскрывали частные гаражи в городе, забирали транспорт и генераторы. В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.

https://radiosputnik.ria.ru/20230104/naemniki-1843088278.html

соледар

россия

донецкая народная республика

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"Были поляки" – житель Яковлевки о наемниках в городе Житель Яковлевки в ДНР Денис Богатов рассказал РИА Новости, что в городе были замечены польские наемники. Сейчас мирных жителей освобожденного Соледара и близлежащих населенных пунктов размещают в городе Шахтерске, рассказал в четверг РИА Новости глава администрации города Александр Шатов. Город Яковлевка, расположенный в трех километрах от Соледара, был взят под контроль ВС РФ 18 декабря. 2023-01-13T10:35 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, евгений пригожин, соледар, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, воздушно-десантные войска россии