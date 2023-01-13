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Житель Яковлевки в ДНР сообщил, что в городе видели польских наемников - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/naemniki-1844559191.html
Житель Яковлевки в ДНР сообщил, что в городе видели польских наемников
Житель Яковлевки в ДНР сообщил, что в городе видели польских наемников - РИА Новости, 13.01.2023
Житель Яковлевки в ДНР сообщил, что в городе видели польских наемников
Житель Яковлевки в ДНР Денис Богатов рассказал РИА Новости, что в городе были замечены польские наемники. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T10:35
2023-01-13T11:14
специальная военная операция на украине
в мире
евгений пригожин
соледар
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
воздушно-десантные войска россии
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ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. Житель Яковлевки в ДНР Денис Богатов рассказал РИА Новости, что в городе были замечены польские наемники. Сейчас мирных жителей освобожденного Соледара и близлежащих населенных пунктов размещают в городе Шахтерске, рассказал в четверг РИА Новости глава администрации города Александр Шатов. Город Яковлевка, расположенный в трех километрах от Соледара, был взят под контроль ВС РФ 18 декабря. "Я своими глазами - нет (не видел - ред.), но мне говорили, что были поляки. Люди приехали забирать свои вещи, один из поляков вышел из соседнего дома с автоматом... Начал говорить: "Пошли вон" или типа того (на польском языке - ред.). Начал стрелять вверх, прогнал их", - рассказал Богатов. Мужчина также рассказал, что украинские войска и наемники вскрывали частные гаражи в городе, забирали транспорт и генераторы. В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
https://radiosputnik.ria.ru/20230104/naemniki-1843088278.html
соледар
россия
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"Были поляки" – житель Яковлевки о наемниках в городе
Житель Яковлевки в ДНР Денис Богатов рассказал РИА Новости, что в городе были замечены польские наемники. Сейчас мирных жителей освобожденного Соледара и близлежащих населенных пунктов размещают в городе Шахтерске, рассказал в четверг РИА Новости глава администрации города Александр Шатов. Город Яковлевка, расположенный в трех километрах от Соледара, был взят под контроль ВС РФ 18 декабря.
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в мире, евгений пригожин, соледар, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евгений Пригожин, Соледар, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Воздушно-десантные войска России
10:35 13.01.2023 (обновлено: 11:14 13.01.2023)
 
Житель Яковлевки в ДНР сообщил, что в городе видели польских наемников

Житель Яковлевки в ДНР сообщил, что в городе видели польских наемников с оружием

Читать ria.ru в
ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. Житель Яковлевки в ДНР Денис Богатов рассказал РИА Новости, что в городе были замечены польские наемники.
Сейчас мирных жителей освобожденного Соледара и близлежащих населенных пунктов размещают в городе Шахтерске, рассказал в четверг РИА Новости глава администрации города Александр Шатов. Город Яковлевка, расположенный в трех километрах от Соледара, был взят под контроль ВС РФ 18 декабря.
"Я своими глазами - нет (не видел - ред.), но мне говорили, что были поляки. Люди приехали забирать свои вещи, один из поляков вышел из соседнего дома с автоматом... Начал говорить: "Пошли вон" или типа того (на польском языке - ред.). Начал стрелять вверх, прогнал их", - рассказал Богатов.
Мужчина также рассказал, что украинские войска и наемники вскрывали частные гаражи в городе, забирали транспорт и генераторы.
В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвгений ПригожинСоледарРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВоздушно-десантные войска России
 
 
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