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Глава МВФ спрогнозировала ускорение роста мировой экономики в 2024 году - РИА Новости, 13.01.2023
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Глава МВФ спрогнозировала ускорение роста мировой экономики в 2024 году
Глава МВФ спрогнозировала ускорение роста мировой экономики в 2024 году - РИА Новости, 13.01.2023
Глава МВФ спрогнозировала ускорение роста мировой экономики в 2024 году
Мировая экономика вступает в фазу оживления и ее рост начнет ускоряться в 2024 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ)... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T04:14
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кристалина георгиева
украина
китай
сша
мвф
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Мировая экономика вступает в фазу оживления и ее рост начнет ускоряться в 2024 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на брифинге для журналистов. В то же время, Георгиева предупредила о том, что 2023 год может оказаться "тяжелым", глобальная экономика остается в хрупком состоянии, а период высокой инфляции еще не завершен. В качестве факторов риска для мировой экономики глава МВФ указала ухудшение ситуации на Украине и сохранение жестких ограничений в Китае для борьбы с пандемией коронавируса. Георгиева добавила, что, по прогнозам МВФ, экономику США ждет "мягкое снижение" или незначительная рецессия.
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кристалина георгиева, украина, китай, сша, мвф
Кристалина Георгиева, Украина, Китай, США, МВФ
04:14 13.01.2023
 
Глава МВФ спрогнозировала ускорение роста мировой экономики в 2024 году

Глава МВФ Георгиева: рост мировой экономики начнет ускоряться в 2024 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкГлавный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Мировая экономика вступает в фазу оживления и ее рост начнет ускоряться в 2024 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на брифинге для журналистов.
"Мы думаем, что вступили в фазу оживления. Мы увидим к концу 2023 года, надеюсь, смену тренда на траекторию роста в 2024 году", - цитирует ее слова New York Times.
В то же время, Георгиева предупредила о том, что 2023 год может оказаться "тяжелым", глобальная экономика остается в хрупком состоянии, а период высокой инфляции еще не завершен. В качестве факторов риска для мировой экономики глава МВФ указала ухудшение ситуации на Украине и сохранение жестких ограничений в Китае для борьбы с пандемией коронавируса.
Георгиева добавила, что, по прогнозам МВФ, экономику США ждет "мягкое снижение" или незначительная рецессия.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября 2022, 16:31
МВФ заявил об угрозе мировой торговле из-за ограничений и субсидий
 
Кристалина ГеоргиеваУкраинаКитайСШАМВФ
 
 
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