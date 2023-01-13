https://ria.ru/20230113/mvf-1844524414.html

Глава МВФ спрогнозировала ускорение роста мировой экономики в 2024 году

Глава МВФ спрогнозировала ускорение роста мировой экономики в 2024 году - РИА Новости, 13.01.2023

Глава МВФ спрогнозировала ускорение роста мировой экономики в 2024 году

Мировая экономика вступает в фазу оживления и ее рост начнет ускоряться в 2024 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ)... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T04:14

2023-01-13T04:14

2023-01-13T04:14

кристалина георгиева

украина

китай

сша

мвф

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Мировая экономика вступает в фазу оживления и ее рост начнет ускоряться в 2024 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на брифинге для журналистов. В то же время, Георгиева предупредила о том, что 2023 год может оказаться "тяжелым", глобальная экономика остается в хрупком состоянии, а период высокой инфляции еще не завершен. В качестве факторов риска для мировой экономики глава МВФ указала ухудшение ситуации на Украине и сохранение жестких ограничений в Китае для борьбы с пандемией коронавируса. Георгиева добавила, что, по прогнозам МВФ, экономику США ждет "мягкое снижение" или незначительная рецессия.

https://ria.ru/20221104/mvf-1829240059.html

украина

китай

сша

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кристалина георгиева, украина, китай, сша, мвф