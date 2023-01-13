https://ria.ru/20230113/mvf-1844521230.html

Глава МВФ предупредила о грядущем ужесточении финансовых условий в мире

Глава МВФ предупредила о грядущем ужесточении финансовых условий в мире - РИА Новости, 13.01.2023

Глава МВФ предупредила о грядущем ужесточении финансовых условий в мире

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что последствия ужесточения финансовых условий в мире еще только... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T02:22

2023-01-13T02:22

2023-01-13T02:22

кристалина георгиева

мвф

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что последствия ужесточения финансовых условий в мире еще только предстоит полностью ощутить. Об этом она заявила на брифинге для журналистов. Кроме того, по ее словам, центробанки не достигли необходимых результатов в борьбе с инфляцией и должны продолжить ужесточение монетарной политики. "Инфляция остается упрямой, и в этой связи работа центральных банков еще не выполнена", - добавила она.

https://ria.ru/20230101/gaz-1842759098.html

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кристалина георгиева, мвф