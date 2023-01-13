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Глава МВФ предупредила о грядущем ужесточении финансовых условий в мире - РИА Новости, 13.01.2023
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Глава МВФ предупредила о грядущем ужесточении финансовых условий в мире
Глава МВФ предупредила о грядущем ужесточении финансовых условий в мире - РИА Новости, 13.01.2023
Глава МВФ предупредила о грядущем ужесточении финансовых условий в мире
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что последствия ужесточения финансовых условий в мире еще только... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T02:22
2023-01-13T02:22
кристалина георгиева
мвф
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что последствия ужесточения финансовых условий в мире еще только предстоит полностью ощутить. Об этом она заявила на брифинге для журналистов. Кроме того, по ее словам, центробанки не достигли необходимых результатов в борьбе с инфляцией и должны продолжить ужесточение монетарной политики. "Инфляция остается упрямой, и в этой связи работа центральных банков еще не выполнена", - добавила она.
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кристалина георгиева, мвф
Кристалина Георгиева, МВФ
02:22 13.01.2023
 
Глава МВФ предупредила о грядущем ужесточении финансовых условий в мире

Глава МВФ Георгиева: воздействие от ужесточения финансовых условий еще предстоит ощутить

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкГлавный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что последствия ужесточения финансовых условий в мире еще только предстоит полностью ощутить. Об этом она заявила на брифинге для журналистов.
"Воздействие от ужесточения финансовых условий еще только предстоит ощутить", - цитирует слова Георгиевой информагентство AFP.
Кроме того, по ее словам, центробанки не достигли необходимых результатов в борьбе с инфляцией и должны продолжить ужесточение монетарной политики.
"Инфляция остается упрямой, и в этой связи работа центральных банков еще не выполнена", - добавила она.
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Кристалина ГеоргиеваМВФ
 
 
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