https://ria.ru/20230113/mvf-1844521230.html
Глава МВФ предупредила о грядущем ужесточении финансовых условий в мире
Глава МВФ предупредила о грядущем ужесточении финансовых условий в мире - РИА Новости, 13.01.2023
Глава МВФ предупредила о грядущем ужесточении финансовых условий в мире
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что последствия ужесточения финансовых условий в мире еще только... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T02:22
2023-01-13T02:22
2023-01-13T02:22
кристалина георгиева
мвф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151900/43/1519004330_0:0:2898:1630_1920x0_80_0_0_5341d00f6fcfe7b9e6f87ee305b87f83.jpg
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что последствия ужесточения финансовых условий в мире еще только предстоит полностью ощутить. Об этом она заявила на брифинге для журналистов. Кроме того, по ее словам, центробанки не достигли необходимых результатов в борьбе с инфляцией и должны продолжить ужесточение монетарной политики. "Инфляция остается упрямой, и в этой связи работа центральных банков еще не выполнена", - добавила она.
https://ria.ru/20230101/gaz-1842759098.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151900/43/1519004330_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d182bac31b78cadcf11afdbd32b4f84e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристалина георгиева, мвф
Кристалина Георгиева, МВФ
Глава МВФ предупредила о грядущем ужесточении финансовых условий в мире
Глава МВФ Георгиева: воздействие от ужесточения финансовых условий еще предстоит ощутить
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что последствия ужесточения финансовых условий в мире еще только предстоит полностью ощутить. Об этом она заявила на брифинге для журналистов.
"Воздействие от ужесточения финансовых условий еще только предстоит ощутить", - цитирует слова Георгиевой информагентство AFP.
Кроме того, по ее словам, центробанки не достигли необходимых результатов в борьбе с инфляцией и должны продолжить ужесточение монетарной политики.
"Инфляция остается упрямой, и в этой связи работа центральных банков еще не выполнена", - добавила она.