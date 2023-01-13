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Мобилизованные поразили позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста" - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/msta-1844522566.html
Мобилизованные поразили позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста"
Мобилизованные поразили позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста" - РИА Новости, 13.01.2023
Мобилизованные поразили позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста"
Минобороны показало, как российские военнослужащие, призванные по мобилизации, уничтожают артиллерию и замаскированные позиции украинских войск в зоне... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T03:07
2023-01-13T11:34
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Минобороны показало, как российские военнослужащие, призванные по мобилизации, уничтожают артиллерию и замаскированные позиции украинских войск в зоне спецоперации.На видео, опубликованном на сайте военного ведомства, запечатлена боевая работа расчетов модернизированных самоходных гаубиц "Мста-СМ2". Можно видеть наведение орудия, огонь залпом и поодиночке, а также контроль поражения целей с беспилотников."В составе расчетов боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации", — добавили в Минобороны.Командир батареи с позывным Кама рассказал, что бойцы применяют 152-миллиметровые снаряды разного типа. "Различные виды боеприпасов, как обычные осколочно-фугасные, так и световые, если при необходимости надо подсветить какой-то район местности для точного выявления местонахождения противника", — пояснил он.Как отметили в Минобороны, это позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника."Мста-СМ2" — модернизированная версия гаубицы "Мста-С". Она получила автоматизированную систему управления огнем, что увеличило прицельную скорострельность. Кроме того, появилась возможность применять цифровые карты, что существенно ускоряет ориентирование на местности и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи.Модернизированная "Мста" позволяет поражать противника так называемым шквалом огня — когда снаряды, выпущенные последовательно из одной САУ по разным баллистическим траекториям, попадают в цель одновременно.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844398910.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
03:07 13.01.2023 (обновлено: 11:34 13.01.2023)
 
Мобилизованные поразили позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста"

Минобороны: мобилизованные уничтожили украинские позиции с помощью установок "Мста-СМ2"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкМобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста-СМ2"
Мобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста-СМ2 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Мобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста-СМ2"
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Минобороны показало, как российские военнослужащие, призванные по мобилизации, уничтожают артиллерию и замаскированные позиции украинских войск в зоне спецоперации.
На видео, опубликованном на сайте военного ведомства, запечатлена боевая работа расчетов модернизированных самоходных гаубиц "Мста-СМ2". Можно видеть наведение орудия, огонь залпом и поодиночке, а также контроль поражения целей с беспилотников.
"В составе расчетов боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации", — добавили в Минобороны.
Командир батареи с позывным Кама рассказал, что бойцы применяют 152-миллиметровые снаряды разного типа.
"Различные виды боеприпасов, как обычные осколочно-фугасные, так и световые, если при необходимости надо подсветить какой-то район местности для точного выявления местонахождения противника", — пояснил он.
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Как отметили в Минобороны, это позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника.
"Мста-СМ2" — модернизированная версия гаубицы "Мста-С". Она получила автоматизированную систему управления огнем, что увеличило прицельную скорострельность. Кроме того, появилась возможность применять цифровые карты, что существенно ускоряет ориентирование на местности и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи.
Модернизированная "Мста" позволяет поражать противника так называемым шквалом огня — когда снаряды, выпущенные последовательно из одной САУ по разным баллистическим траекториям, попадают в цель одновременно.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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