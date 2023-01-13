https://ria.ru/20230113/mobilizatsiya-1844665089.html

СПЧ разбирается в ситуации с мобилизацией многодетного отца на Ставрополье

СПЧ разбирается в ситуации с мобилизацией многодетного отца на Ставрополье - РИА Новости, 13.01.2023

СПЧ разбирается в ситуации с мобилизацией многодетного отца на Ставрополье

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев подтвердил РИА Новости, что направил письмо в адрес губернатора Ставропольского края, где в... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:49

2023-01-13T15:49

2023-01-13T15:49

общество

россия

ставропольский край

валерий фадеев

ирина киркора

андрей турчак

единая россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев подтвердил РИА Новости, что направил письмо в адрес губернатора Ставропольского края, где в рамках частичной мобилизации был мобилизован отец троих детей. "Хотя проблемы, связанные с мобилизацией, в целом решены, есть отдельные недостатки и отдельные проблемы. Мы стараемся помочь разрешить. Здесь нет ничего неординарного", - сказал Фадеев. Об обращении в адрес СПЧ по поводу мобилизации отца троих детей РИА Новости рассказала член Совета Ирина Киркора. "Одна из жен мобилизованного, которая продолжает отстаивать интересы своих детей по возвращению отца в семью на основании директивы (Генштаба об освобождении от частичной мобилизации отцов трех и более детей до 16 лет), получила информацию, что директива не действует, и ей представили документ в копии", - сообщила Киркора. По ее словам, обращение в СПЧ от россиянки поступило в конце декабря, но пока подтверждающих отмену директивы документов член СПЧ "не видела". В свою очередь секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих детей сохраняется, выпущенная в октябре директива Генштаба продолжает и продолжит действовать. Министерством обороны Российской Федерации ранее было принято решение о предоставлении права на отсрочку от частичной мобилизации мужчинам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет. Как позже сообщила Останина, Минобороны РФ также освободило от частичной мобилизации отцов двоих детей при условии, что срок беременности их супруг составляет более 22 недель. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Она завершилась в конце октября.

https://ria.ru/20230113/otsrochka-1844643782.html

https://ria.ru/20221229/otsrochka-1842142541.html

россия

ставропольский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, ставропольский край, валерий фадеев, ирина киркора, андрей турчак, единая россия