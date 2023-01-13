Рейтинг@Mail.ru
СПЧ разбирается в ситуации с мобилизацией многодетного отца на Ставрополье - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/mobilizatsiya-1844665089.html
СПЧ разбирается в ситуации с мобилизацией многодетного отца на Ставрополье
СПЧ разбирается в ситуации с мобилизацией многодетного отца на Ставрополье - РИА Новости, 13.01.2023
СПЧ разбирается в ситуации с мобилизацией многодетного отца на Ставрополье
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев подтвердил РИА Новости, что направил письмо в адрес губернатора Ставропольского края, где в... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:49
2023-01-13T15:49
общество
россия
ставропольский край
валерий фадеев
ирина киркора
андрей турчак
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824170235_0:189:3012:1883_1920x0_80_0_0_73182a7d5cf3661e295d546701f79b1a.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев подтвердил РИА Новости, что направил письмо в адрес губернатора Ставропольского края, где в рамках частичной мобилизации был мобилизован отец троих детей. "Хотя проблемы, связанные с мобилизацией, в целом решены, есть отдельные недостатки и отдельные проблемы. Мы стараемся помочь разрешить. Здесь нет ничего неординарного", - сказал Фадеев. Об обращении в адрес СПЧ по поводу мобилизации отца троих детей РИА Новости рассказала член Совета Ирина Киркора. "Одна из жен мобилизованного, которая продолжает отстаивать интересы своих детей по возвращению отца в семью на основании директивы (Генштаба об освобождении от частичной мобилизации отцов трех и более детей до 16 лет), получила информацию, что директива не действует, и ей представили документ в копии", - сообщила Киркора. По ее словам, обращение в СПЧ от россиянки поступило в конце декабря, но пока подтверждающих отмену директивы документов член СПЧ "не видела". В свою очередь секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих детей сохраняется, выпущенная в октябре директива Генштаба продолжает и продолжит действовать. Министерством обороны Российской Федерации ранее было принято решение о предоставлении права на отсрочку от частичной мобилизации мужчинам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет. Как позже сообщила Останина, Минобороны РФ также освободило от частичной мобилизации отцов двоих детей при условии, что срок беременности их супруг составляет более 22 недель. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Она завершилась в конце октября.
https://ria.ru/20230113/otsrochka-1844643782.html
https://ria.ru/20221229/otsrochka-1842142541.html
россия
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824170235_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_afc451c4172d4c52b978e3ff3a6ff676.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ставропольский край, валерий фадеев, ирина киркора, андрей турчак, единая россия
Общество, Россия, Ставропольский край, Валерий Фадеев, Ирина Киркора, Андрей Турчак, Единая Россия
15:49 13.01.2023
 
СПЧ разбирается в ситуации с мобилизацией многодетного отца на Ставрополье

СПЧ проверяет ситуацию с мобилизацией отца троих детей в Ставропольском крае

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военный билет . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев подтвердил РИА Новости, что направил письмо в адрес губернатора Ставропольского края, где в рамках частичной мобилизации был мобилизован отец троих детей.
"Хотя проблемы, связанные с мобилизацией, в целом решены, есть отдельные недостатки и отдельные проблемы. Мы стараемся помочь разрешить. Здесь нет ничего неординарного", - сказал Фадеев.
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 15:01Специальная военная операция на Украине
Турчак заверил, что отсрочка для отцов троих детей остается в силе
Об обращении в адрес СПЧ по поводу мобилизации отца троих детей РИА Новости рассказала член Совета Ирина Киркора.
"Одна из жен мобилизованного, которая продолжает отстаивать интересы своих детей по возвращению отца в семью на основании директивы (Генштаба об освобождении от частичной мобилизации отцов трех и более детей до 16 лет), получила информацию, что директива не действует, и ей представили документ в копии", - сообщила Киркора.
По ее словам, обращение в СПЧ от россиянки поступило в конце декабря, но пока подтверждающих отмену директивы документов член СПЧ "не видела".
В свою очередь секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих детей сохраняется, выпущенная в октябре директива Генштаба продолжает и продолжит действовать.
Министерством обороны Российской Федерации ранее было принято решение о предоставлении права на отсрочку от частичной мобилизации мужчинам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет. Как позже сообщила Останина, Минобороны РФ также освободило от частичной мобилизации отцов двоих детей при условии, что срок беременности их супруг составляет более 22 недель.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Она завершилась в конце октября.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 12:03
В ГД поддержали расширение списка специальностей для отсрочки от призыва
 
ОбществоРоссияСтавропольский крайВалерий ФадеевИрина КиркораАндрей ТурчакЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала