https://ria.ru/20230113/minyust-1844764147.html
Минюст внес в реестр иноагентов ООО "Тенес"*, учрежденное Зыгарем**
Минюст внес в реестр иноагентов ООО "Тенес"*, учрежденное Зыгарем** - РИА Новости, 13.01.2023
Минюст внес в реестр иноагентов ООО "Тенес"*, учрежденное Зыгарем**
Министерство юстиции РФ включило в список юридических лиц, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью "Тенес"*,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T21:36
2023-01-13T21:36
2023-01-13T21:36
общество
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в список юридических лиц, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью "Тенес"*, учрежденное Михаилом Зыгарем**, также признанного иноагентом, сообщается на сайте Минюста России в пятницу. "В соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных агентов включено общество с ограниченной ответственностью "Тенес"*. Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом - Михаилом Зыгарем**", - говорится в сообщении. В прошлом октябре Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов журналиста Михаила Зыгаря**.* Юридическое лицо, выполняющее функции иноагента** СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://radiosputnik.ria.ru/20230113/smolyaninov-1844762659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Минюст внес в реестр иноагентов ООО "Тенес"*, учрежденное Зыгарем**
Минюст внес "Тенес", учрежденное Зыгарем, в список юрлиц, выполняющих функции иноагента
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в список юридических лиц, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью "Тенес"*, учрежденное Михаилом Зыгарем**, также признанного иноагентом, сообщается на сайте Минюста России в пятницу.
"В соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных агентов включено общество с ограниченной ответственностью "Тенес"*. Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом - Михаилом Зыгарем**", - говорится в сообщении.
В прошлом октябре Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов журналиста Михаила Зыгаря**.
* Юридическое лицо, выполняющее функции иноагента
** СМИ, выполняющее функции иноагента.