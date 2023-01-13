https://ria.ru/20230113/minyust-1844764147.html

Минюст внес в реестр иноагентов ООО "Тенес"*, учрежденное Зыгарем**

Минюст внес в реестр иноагентов ООО "Тенес"*, учрежденное Зыгарем** - РИА Новости, 13.01.2023

Минюст внес в реестр иноагентов ООО "Тенес"*, учрежденное Зыгарем**

Министерство юстиции РФ включило в список юридических лиц, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью "Тенес"*,... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T21:36

2023-01-13T21:36

2023-01-13T21:36

общество

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в список юридических лиц, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью "Тенес"*, учрежденное Михаилом Зыгарем**, также признанного иноагентом, сообщается на сайте Минюста России в пятницу. "В соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных агентов включено общество с ограниченной ответственностью "Тенес"*. Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом - Михаилом Зыгарем**", - говорится в сообщении. В прошлом октябре Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов журналиста Михаила Зыгаря**.* Юридическое лицо, выполняющее функции иноагента** СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://radiosputnik.ria.ru/20230113/smolyaninov-1844762659.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия