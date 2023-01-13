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Минцифры прокомментировало разработку проекта о штрафах за утечки данных - РИА Новости, 13.01.2023
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Минцифры прокомментировало разработку проекта о штрафах за утечки данных
Минцифры прокомментировало разработку проекта о штрафах за утечки данных - РИА Новости, 13.01.2023
Минцифры прокомментировало разработку проекта о штрафах за утечки данных
Законопроект об оборотных штрафах находится в разработке, Минцифры надеется, что документ будет подготовлен в установленные президентом России сроки и его... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T21:00
2023-01-13T21:00
технологии
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Законопроект об оборотных штрафах находится в разработке, Минцифры надеется, что документ будет подготовлен в установленные президентом России сроки и его поддержат все участники обсуждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее в пятницу президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, об этом сообщалось на сайте Кремля. Срок исполнения – 1 июля 2023 года; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин. "Законопроект об оборотных штрафах находится в проработке, рассматриваем все поступившие предложения. Рассчитываем, что документ будет готов в установленные президентом сроки и его поддержат все участники обсуждения", - рассказали в Минцифры. В ведомстве подчеркнули, что основная задача законопроекта об оборотных штрафах - "побудить операторов персональных данных вкладываться в защиту информации и повысить сохранность данных граждан". Российские власти прорабатывают законодательство для ужесточения наказания за утечки данных. Так, Минцифры в декабре прошлого года предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном — оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей. В начале декабря прошлого года источник в Минцифры сообщил РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу данных россиян согласован и поступил в кабмин, он предусматривает введение штрафов до 2 миллионов рублей и уголовную ответственность до 10 лет в особо тяжких случаях. Эксперт Kaspersky Threat Intelligence Юлия Новикова говорила, что объем персональных данных россиян, попавших в 2022 году в открытый доступ, превысил 1,5 миллиарда записей.
https://ria.ru/20230113/shtrafy-1844657075.html
https://ria.ru/20230113/dannye-1844689483.html
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технологии, владимир путин, михаил мишустин
Технологии, Владимир Путин, Михаил Мишустин
21:00 13.01.2023
 
Минцифры прокомментировало разработку проекта о штрафах за утечки данных

Минцифры надеется, что закон о штрафах за утечки данных поддержат все участники обсуждения

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Законопроект об оборотных штрафах находится в разработке, Минцифры надеется, что документ будет подготовлен в установленные президентом России сроки и его поддержат все участники обсуждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, об этом сообщалось на сайте Кремля. Срок исполнения – 1 июля 2023 года; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 15:34
Клишас поприветствовал поручение Путина по вопросу штрафов за утечки данных
"Законопроект об оборотных штрафах находится в проработке, рассматриваем все поступившие предложения. Рассчитываем, что документ будет готов в установленные президентом сроки и его поддержат все участники обсуждения", - рассказали в Минцифры.
В ведомстве подчеркнули, что основная задача законопроекта об оборотных штрафах - "побудить операторов персональных данных вкладываться в защиту информации и повысить сохранность данных граждан".
Российские власти прорабатывают законодательство для ужесточения наказания за утечки данных. Так, Минцифры в декабре прошлого года предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном — оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей.
В начале декабря прошлого года источник в Минцифры сообщил РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу данных россиян согласован и поступил в кабмин, он предусматривает введение штрафов до 2 миллионов рублей и уголовную ответственность до 10 лет в особо тяжких случаях.
Эксперт Kaspersky Threat Intelligence Юлия Новикова говорила, что объем персональных данных россиян, попавших в 2022 году в открытый доступ, превысил 1,5 миллиарда записей.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 16:52
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов Mail.ru
 
ТехнологииВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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