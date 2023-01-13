https://ria.ru/20230113/mintsifry-1844758604.html

Минцифры прокомментировало разработку проекта о штрафах за утечки данных

Минцифры прокомментировало разработку проекта о штрафах за утечки данных - РИА Новости, 13.01.2023

Минцифры прокомментировало разработку проекта о штрафах за утечки данных

Законопроект об оборотных штрафах находится в разработке, Минцифры надеется, что документ будет подготовлен в установленные президентом России сроки и его... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T21:00

2023-01-13T21:00

2023-01-13T21:00

технологии

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Законопроект об оборотных штрафах находится в разработке, Минцифры надеется, что документ будет подготовлен в установленные президентом России сроки и его поддержат все участники обсуждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее в пятницу президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, об этом сообщалось на сайте Кремля. Срок исполнения – 1 июля 2023 года; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин. "Законопроект об оборотных штрафах находится в проработке, рассматриваем все поступившие предложения. Рассчитываем, что документ будет готов в установленные президентом сроки и его поддержат все участники обсуждения", - рассказали в Минцифры. В ведомстве подчеркнули, что основная задача законопроекта об оборотных штрафах - "побудить операторов персональных данных вкладываться в защиту информации и повысить сохранность данных граждан". Российские власти прорабатывают законодательство для ужесточения наказания за утечки данных. Так, Минцифры в декабре прошлого года предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном — оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей. В начале декабря прошлого года источник в Минцифры сообщил РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу данных россиян согласован и поступил в кабмин, он предусматривает введение штрафов до 2 миллионов рублей и уголовную ответственность до 10 лет в особо тяжких случаях. Эксперт Kaspersky Threat Intelligence Юлия Новикова говорила, что объем персональных данных россиян, попавших в 2022 году в открытый доступ, превысил 1,5 миллиарда записей.

https://ria.ru/20230113/shtrafy-1844657075.html

https://ria.ru/20230113/dannye-1844689483.html

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, владимир путин, михаил мишустин