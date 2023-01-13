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В МИД Китая призвали США и Японию отказаться от менталитета холодной войны
В МИД Китая призвали США и Японию отказаться от менталитета холодной войны - РИА Новости, 13.01.2023
В МИД Китая призвали США и Японию отказаться от менталитета холодной войны
Вашингтон и Токио должны отказаться от менталитета холодной войны и не подрывать стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил на брифинге в пятницу... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:28
2023-01-13T11:28
2023-01-13T11:28
в мире
есимаса хаяси
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ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Вашингтон и Токио должны отказаться от менталитета холодной войны и не подрывать стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Мы призываем США и Японию отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предрассудков, прекратить создавать мнимых врагов, прекратить внедрять новый менталитет холодной войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не подрывать региональную стабильность", - сказал дипломат. Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином, министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси и японским министром обороны Ясукадзу Хамадой заявил, что США и Япония рассматривают Китай в качестве наибольшей стратегической угрозы. По его словам, стороны "согласны в том, что КНР является наибольшей стратегической угрозой, с которой сталкиваемся мы, наши союзники и партнеры". Хаяси, в свою очередь, добавил, что Китай представляет "беспрецедентный" вызов, однако Японии и Китаю нужны конструктивные и стабильные отношения для мира в международном сообществе.
https://ria.ru/20221229/sotrudnichestvo-1842015506.html
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в мире, есимаса хаяси, энтони блинкен, ллойд остин, китай, япония, сша, министерство обороны сша, мид кнр
В мире, Есимаса Хаяси, Энтони Блинкен, Ллойд Остин, Китай, Япония, США, Министерство обороны США, МИД КНР
В МИД Китая призвали США и Японию отказаться от менталитета холодной войны
В МИД Китая призвали США и Японию отказаться от менталитета холодной войны и предрассудков