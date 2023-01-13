Рейтинг@Mail.ru
В МИД Китая призвали США и Японию отказаться от менталитета холодной войны - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/mentalitet-1844573910.html
В МИД Китая призвали США и Японию отказаться от менталитета холодной войны
В МИД Китая призвали США и Японию отказаться от менталитета холодной войны - РИА Новости, 13.01.2023
В МИД Китая призвали США и Японию отказаться от менталитета холодной войны
Вашингтон и Токио должны отказаться от менталитета холодной войны и не подрывать стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил на брифинге в пятницу... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:28
2023-01-13T11:28
в мире
есимаса хаяси
энтони блинкен
ллойд остин
китай
япония
сша
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729621108_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_0ae64e5b60d90b517dec5a3c6e8737f3.jpg
ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Вашингтон и Токио должны отказаться от менталитета холодной войны и не подрывать стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Мы призываем США и Японию отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предрассудков, прекратить создавать мнимых врагов, прекратить внедрять новый менталитет холодной войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не подрывать региональную стабильность", - сказал дипломат. Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином, министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси и японским министром обороны Ясукадзу Хамадой заявил, что США и Япония рассматривают Китай в качестве наибольшей стратегической угрозы. По его словам, стороны "согласны в том, что КНР является наибольшей стратегической угрозой, с которой сталкиваемся мы, наши союзники и партнеры". Хаяси, в свою очередь, добавил, что Китай представляет "беспрецедентный" вызов, однако Японии и Китаю нужны конструктивные и стабильные отношения для мира в международном сообществе.
https://ria.ru/20221229/sotrudnichestvo-1842015506.html
https://ria.ru/20221230/roli-1842348987.html
китай
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729621108_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91300962289e2f75082d02c101a3a7ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, есимаса хаяси, энтони блинкен, ллойд остин, китай, япония, сша, министерство обороны сша, мид кнр
В мире, Есимаса Хаяси, Энтони Блинкен, Ллойд Остин, Китай, Япония, США, Министерство обороны США, МИД КНР
11:28 13.01.2023
 
В МИД Китая призвали США и Японию отказаться от менталитета холодной войны

В МИД Китая призвали США и Японию отказаться от менталитета холодной войны и предрассудков

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Вашингтон и Токио должны отказаться от менталитета холодной войны и не подрывать стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Мы призываем США и Японию отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предрассудков, прекратить создавать мнимых врагов, прекратить внедрять новый менталитет холодной войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не подрывать региональную стабильность", - сказал дипломат.
Девушка рисует флаг Китая на щеке молодого человека - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 08:00
Китай лишил Запад последних надежд
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином, министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси и японским министром обороны Ясукадзу Хамадой заявил, что США и Япония рассматривают Китай в качестве наибольшей стратегической угрозы. По его словам, стороны "согласны в том, что КНР является наибольшей стратегической угрозой, с которой сталкиваемся мы, наши союзники и партнеры".
Хаяси, в свою очередь, добавил, что Китай представляет "беспрецедентный" вызов, однако Японии и Китаю нужны конструктивные и стабильные отношения для мира в международном сообществе.
Изображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля в Манчестере - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 08:00
Россия, Китай, Иран и КНДР не справились с ролью, которую им отвели США
 
В миреЕсимаса ХаясиЭнтони БлинкенЛлойд ОстинКитайЯпонияСШАМинистерство обороны СШАМИД КНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала