https://ria.ru/20230113/mentalitet-1844573910.html

В МИД Китая призвали США и Японию отказаться от менталитета холодной войны

В МИД Китая призвали США и Японию отказаться от менталитета холодной войны - РИА Новости, 13.01.2023

В МИД Китая призвали США и Японию отказаться от менталитета холодной войны

Вашингтон и Токио должны отказаться от менталитета холодной войны и не подрывать стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил на брифинге в пятницу... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:28

2023-01-13T11:28

2023-01-13T11:28

в мире

есимаса хаяси

энтони блинкен

ллойд остин

китай

япония

сша

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729621108_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_0ae64e5b60d90b517dec5a3c6e8737f3.jpg

ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Вашингтон и Токио должны отказаться от менталитета холодной войны и не подрывать стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Мы призываем США и Японию отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предрассудков, прекратить создавать мнимых врагов, прекратить внедрять новый менталитет холодной войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не подрывать региональную стабильность", - сказал дипломат. Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином, министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси и японским министром обороны Ясукадзу Хамадой заявил, что США и Япония рассматривают Китай в качестве наибольшей стратегической угрозы. По его словам, стороны "согласны в том, что КНР является наибольшей стратегической угрозой, с которой сталкиваемся мы, наши союзники и партнеры". Хаяси, в свою очередь, добавил, что Китай представляет "беспрецедентный" вызов, однако Японии и Китаю нужны конструктивные и стабильные отношения для мира в международном сообществе.

https://ria.ru/20221229/sotrudnichestvo-1842015506.html

https://ria.ru/20221230/roli-1842348987.html

китай

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, есимаса хаяси, энтони блинкен, ллойд остин, китай, япония, сша, министерство обороны сша, мид кнр