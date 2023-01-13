https://ria.ru/20230113/matvienko-1844517407.html

Матвиенко оценила важность принятых в 2020 году поправок в конституцию

Матвиенко оценила важность принятых в 2020 году поправок в конституцию - РИА Новости, 13.01.2023

Матвиенко оценила важность принятых в 2020 году поправок в конституцию

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявляет, события 2022 года показали важность принятых в 2020 году поправок в Конституцию РФ. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T00:55

2023-01-13T00:55

2023-01-13T00:58

валентина матвиенко

россия

севастополь

донецкая народная республика

совет федерации рф

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявляет, события 2022 года показали важность принятых в 2020 году поправок в Конституцию РФ. Самым ярким событием в парламентской работе Матвиенко считает "принятие конституционных законов о вхождении в ее состав новых регионов, образовании новых субъектов Федерации". Она напомнила, что дважды участвовала в подобных исторических событиях: возвращение Крыма и Севастополя в состав РФ в 2014 году и присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в 2022 году. "Мы, парламентарии, по сути, выступили выразителями воли миллионов людей, которые сохранили свою духовную связь с Россией, любовь к ней, стремление к воссоединению с Родиной", - добавила она в интервью. Матвиенко также заявила, что для качества законов вся законодательная инициатива пропускается через экспертизу на предмет ее нужности и актуальности для граждан, страны, всего государства. "Парламентарии в своей деятельности обязаны постоянно держать руку на пульсе жизни общества во всем многообразии составляющих его групп. Ни одна из них, даже самая малая, не должна чувствовать себя выпавшей из поля зрения государства, обделенной его вниманием. Осуществить это нелегко, но необходимо. Важнейший незаменимый инструмент решения данной задачи - постоянная связь палаты, сенаторов с гражданами, со структурами гражданского общества, с представляемыми ими субъектами Федерации", - сообщила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20221212/matvienko-1838102895.html

россия

севастополь

донецкая народная республика

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валентина матвиенко, россия, севастополь, донецкая народная республика, совет федерации рф