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Французский политик призвал выйти из НАТО после новой эскалации на Украине - РИА Новости, 13.01.2023
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Французский политик призвал выйти из НАТО после новой эскалации на Украине
Французский политик призвал выйти из НАТО после новой эскалации на Украине - РИА Новости, 13.01.2023
Французский политик призвал выйти из НАТО после новой эскалации на Украине
Новые поставки вооружений ВСУ приведут к серьезной эскалации, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо на своем YouTube-канале. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:32
2023-01-13T21:15
в мире
эммануэль макрон
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Новые поставки вооружений ВСУ приведут к серьезной эскалации, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо на своем YouTube-канале.По его мнению, решение НАТО о передаче Киеву тяжелых вооружений, которое поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, говорит о том, что западные политики "окончательно сошли с ума". Филиппо расценил этот шаг как очередной виток конфликта на Украине, который может привести к третьей мировой войне.Белый дом ранее объявил о планах предоставить Киеву боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал поставить бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.Филиппо не раз критиковал западные страны за помощь Украине и поставки военной техники ВСУ, которые, по его мнению, затягивают боевые действия. Также он призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли политик назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230113/tank-1844656184.html
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в мире, эммануэль макрон, владимир зеленский, владимир путин, украина, франция, нато, вооруженные силы украины
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Франция, НАТО, Вооруженные силы Украины
18:32 13.01.2023 (обновлено: 21:15 13.01.2023)
 
Французский политик призвал выйти из НАТО после новой эскалации на Украине

Французский политик Филиппо призвал выйти из НАТО после нового пакета военной помощи Киеву

© Фото : Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Новые поставки вооружений ВСУ приведут к серьезной эскалации, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо на своем YouTube-канале.

"В наших интересах достижение мира путем переговоров, и я решительно выступаю за выход Франции из НАТО", — отметил он.

По его мнению, решение НАТО о передаче Киеву тяжелых вооружений, которое поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, говорит о том, что западные политики "окончательно сошли с ума".
Филиппо расценил этот шаг как очередной виток конфликта на Украине, который может привести к третьей мировой войне.
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Белый дом ранее объявил о планах предоставить Киеву боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал поставить бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
Филиппо не раз критиковал западные страны за помощь Украине и поставки военной техники ВСУ, которые, по его мнению, затягивают боевые действия. Также он призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли политик назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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