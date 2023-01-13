18:32 13.01.2023 (обновлено: 21:15 13.01.2023)
Французский политик призвал выйти из НАТО после новой эскалации на Украине
Французский политик Филиппо призвал выйти из НАТО после нового пакета военной помощи Киеву
© Фото : Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
© Фото : Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Новые поставки вооружений ВСУ приведут к серьезной эскалации, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо на своем YouTube-канале.
"В наших интересах достижение мира путем переговоров, и я решительно выступаю за выход Франции из НАТО", — отметил он.
По его мнению, решение НАТО о передаче Киеву тяжелых вооружений, которое поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, говорит о том, что западные политики "окончательно сошли с ума".
Филиппо расценил этот шаг как очередной виток конфликта на Украине, который может привести к третьей мировой войне.
Белый дом ранее объявил о планах предоставить Киеву боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал поставить бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
Филиппо не раз критиковал западные страны за помощь Украине и поставки военной техники ВСУ, которые, по его мнению, затягивают боевые действия. Также он призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли политик назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.