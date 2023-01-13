https://ria.ru/20230113/makron-1844720164.html

Французский политик призвал выйти из НАТО после новой эскалации на Украине

Французский политик призвал выйти из НАТО после новой эскалации на Украине - РИА Новости, 13.01.2023

Французский политик призвал выйти из НАТО после новой эскалации на Украине

Новые поставки вооружений ВСУ приведут к серьезной эскалации, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо на своем YouTube-канале. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T18:32

2023-01-13T18:32

2023-01-13T21:15

в мире

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Новые поставки вооружений ВСУ приведут к серьезной эскалации, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо на своем YouTube-канале.По его мнению, решение НАТО о передаче Киеву тяжелых вооружений, которое поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, говорит о том, что западные политики "окончательно сошли с ума". Филиппо расценил этот шаг как очередной виток конфликта на Украине, который может привести к третьей мировой войне.Белый дом ранее объявил о планах предоставить Киеву боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал поставить бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.Филиппо не раз критиковал западные страны за помощь Украине и поставки военной техники ВСУ, которые, по его мнению, затягивают боевые действия. Также он призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли политик назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230113/tank-1844656184.html

https://ria.ru/20230113/zelenskiy-1844700720.html

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в мире, эммануэль макрон, владимир зеленский, владимир путин, украина, франция, нато, вооруженные силы украины