https://ria.ru/20230113/mail-1844633037.html

Mail.ru проверяет информацию об утечке данных одного из своих сервисов

Mail.ru проверяет информацию об утечке данных одного из своих сервисов - РИА Новости, 13.01.2023

Mail.ru проверяет информацию об утечке данных одного из своих сервисов

Опубликованные персональные данные предположительно одного из сервисов Mail.ru связаны с утечкой стороннего сервиса в начале 2022 года, пользователям почты... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:33

2023-01-13T14:33

2023-01-13T14:34

технологии

кибербезопасность

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mail.ru group

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Опубликованные персональные данные предположительно одного из сервисов Mail.ru связаны с утечкой стороннего сервиса в начале 2022 года, пользователям почты ничего не угрожает, сервис проводит проверку, сообщили РИА Новости в компании, комментируя появившуюся информацию о том, что в сеть были выложены данные части пользователей предположительно одного из их сервисов. "Пользователям почты ничего не угрожает, сервис надежно защищен. Результаты проверки показали, что опубликованные данные связаны с утечкой стороннего сервиса в начале прошлого года. Специалисты дополнительно проводят тщательную проверку", - сообщили в компании.

https://ria.ru/20230113/utechka-1844630648.html

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технологии, кибербезопасность, россия, mail.ru group