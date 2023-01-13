https://ria.ru/20230113/mail-1844633037.html
Mail.ru проверяет информацию об утечке данных одного из своих сервисов
Mail.ru проверяет информацию об утечке данных одного из своих сервисов - РИА Новости, 13.01.2023
Mail.ru проверяет информацию об утечке данных одного из своих сервисов
Опубликованные персональные данные предположительно одного из сервисов Mail.ru связаны с утечкой стороннего сервиса в начале 2022 года, пользователям почты... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:33
2023-01-13T14:33
2023-01-13T14:34
технологии
кибербезопасность
россия
mail.ru group
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155041/96/1550419666_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_e04bad3c3c7cca70aef0f20390e1c920.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Опубликованные персональные данные предположительно одного из сервисов Mail.ru связаны с утечкой стороннего сервиса в начале 2022 года, пользователям почты ничего не угрожает, сервис проводит проверку, сообщили РИА Новости в компании, комментируя появившуюся информацию о том, что в сеть были выложены данные части пользователей предположительно одного из их сервисов. "Пользователям почты ничего не угрожает, сервис надежно защищен. Результаты проверки показали, что опубликованные данные связаны с утечкой стороннего сервиса в начале прошлого года. Специалисты дополнительно проводят тщательную проверку", - сообщили в компании.
https://ria.ru/20230113/utechka-1844630648.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155041/96/1550419666_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_440513507fbd3101f023be06bd1a59ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, кибербезопасность, россия, mail.ru group
Технологии, Кибербезопасность, Россия, Mail.Ru Group
14:33 13.01.2023 (обновлено: 14:34 13.01.2023)
Mail.ru проверяет информацию об утечке данных одного из своих сервисов
Mail.ru проводит проверку из-за информации об утечке данных якобы одного из своих сервисов