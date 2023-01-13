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Mail.ru проверяет информацию об утечке данных одного из своих сервисов - РИА Новости, 13.01.2023
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Mail.ru проверяет информацию об утечке данных одного из своих сервисов
Mail.ru проверяет информацию об утечке данных одного из своих сервисов - РИА Новости, 13.01.2023
Mail.ru проверяет информацию об утечке данных одного из своих сервисов
Опубликованные персональные данные предположительно одного из сервисов Mail.ru связаны с утечкой стороннего сервиса в начале 2022 года, пользователям почты... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:33
2023-01-13T14:34
технологии
кибербезопасность
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Опубликованные персональные данные предположительно одного из сервисов Mail.ru связаны с утечкой стороннего сервиса в начале 2022 года, пользователям почты ничего не угрожает, сервис проводит проверку, сообщили РИА Новости в компании, комментируя появившуюся информацию о том, что в сеть были выложены данные части пользователей предположительно одного из их сервисов. "Пользователям почты ничего не угрожает, сервис надежно защищен. Результаты проверки показали, что опубликованные данные связаны с утечкой стороннего сервиса в начале прошлого года. Специалисты дополнительно проводят тщательную проверку", - сообщили в компании.
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Новости
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технологии, кибербезопасность, россия, mail.ru group
Технологии, Кибербезопасность, Россия, Mail.Ru Group
14:33 13.01.2023 (обновлено: 14:34 13.01.2023)
 
Mail.ru проверяет информацию об утечке данных одного из своих сервисов

Mail.ru проводит проверку из-за информации об утечке данных якобы одного из своих сервисов

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтенд компании Mail.ru Group
Стенд компании Mail.ru Group - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Стенд компании Mail.ru Group . Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Опубликованные персональные данные предположительно одного из сервисов Mail.ru связаны с утечкой стороннего сервиса в начале 2022 года, пользователям почты ничего не угрожает, сервис проводит проверку, сообщили РИА Новости в компании, комментируя появившуюся информацию о том, что в сеть были выложены данные части пользователей предположительно одного из их сервисов.
"Пользователям почты ничего не угрожает, сервис надежно защищен. Результаты проверки показали, что опубликованные данные связаны с утечкой стороннего сервиса в начале прошлого года. Специалисты дополнительно проводят тщательную проверку", - сообщили в компании.
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ТехнологииКибербезопасностьРоссияMail.Ru Group
 
 
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