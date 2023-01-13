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При обстреле Лисичанска ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/lnr-1844758861.html
При обстреле Лисичанска ВСУ пострадали два мирных жителя
При обстреле Лисичанска ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 13.01.2023
При обстреле Лисичанска ВСУ пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Лисичанска с применением "натовских" снарядов, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T21:02
2023-01-13T21:02
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
украина
нато
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ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Лисичанска с применением "натовских" снарядов, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... населенного пункта Лисичанск с применением артиллерийского орудия 155 мм (2 снаряда). В результате обстрела получили ранения 2 мирных жителя, а также поврежден жилой дом", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
лисичанск
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в мире, лисичанск, луганская народная республика, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Украина, НАТО
21:02 13.01.2023
 
При обстреле Лисичанска ВСУ пострадали два мирных жителя

Представительство ЛНР в СЦКК: при обстреле Лисичанска ВСУ пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов ВСУ
Осколки снарядов ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Лисичанска с применением "натовских" снарядов, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... населенного пункта Лисичанск с применением артиллерийского орудия 155 мм (2 снаряда). В результате обстрела получили ранения 2 мирных жителя, а также поврежден жилой дом", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаУкраинаНАТО
 
 
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