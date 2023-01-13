https://ria.ru/20230113/lnr-1844758861.html

При обстреле Лисичанска ВСУ пострадали два мирных жителя

При обстреле Лисичанска ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 13.01.2023

При обстреле Лисичанска ВСУ пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Лисичанска с применением "натовских" снарядов, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T21:02

2023-01-13T21:02

2023-01-13T21:02

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

луганская народная республика

украина

нато

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ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Лисичанска с применением "натовских" снарядов, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... населенного пункта Лисичанск с применением артиллерийского орудия 155 мм (2 снаряда). В результате обстрела получили ранения 2 мирных жителя, а также поврежден жилой дом", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

лисичанск

луганская народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, лисичанск, луганская народная республика, украина, нато