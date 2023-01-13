https://ria.ru/20230113/lenoblast-1845104534.html

Ленобласть — в лидерах по темпам социальной догазификации

Ленобласть — в лидерах по темпам социальной догазификации - РИА Новости, 16.01.2023

Ленобласть — в лидерах по темпам социальной догазификации

Ленинградская область стала первым субъектом, где реализована программа социальной догазификации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-13T12:33

2023-01-13T12:33

2023-01-16T10:35

ленинградская область

александр дрозденко

газпром

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Ленинградская область стала первым субъектом, где реализована программа социальной догазификации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. "Опыт Ленинградской области взят за образец для всех регионов России, которые до 15 января должны обеспечить аналогичную компенсацию для не менее девяти льготных категорий жителей по поручению президента. Среди всех регионов программа Газпрома в области самая масштабная. Важно, что для жителей процессы оформления догазификации и газификации максимально упрощены и ускорены. Люди в программу поверили, поэтому планируем, что расходы бюджета на компенсацию подключений в нынешнем году будут в два раза выше, чем в 2022 (600 миллионов рублей против 1,2 миллиардов рублей), ― сказал губернатор Ленинградской области, секретарь Ленинградского областного регионального отделения "Единой России" Александр Дрозденко.Как отметил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, в программе догазификации уже участвуют более 24 тысяч населенных пунктов в 85 субъектах РФ, объем финансирования по заключенным договорам составил 176,6 миллиардов рублей."В план-график догазификации Ленинградской области сейчас входит 62727 частных жилых домов. От жителей принято 22617 заявок, заключено 20932 договоров, газопроводы проложены до границ 10731 участка", — заметили в пресс-службе.Там уточнили, что в Ленинградской области для работ по газификиации на участке и в доме выделяется субсидия из бюджета. Ее сумма составляет от 180 тысяч рублей для собственников жилья, проживших в Ленобласти больше года, до 200 тысяч рублей для льготников — пенсионеров, инвалидов, многодетных сетей. Ветераны и приравненные к ним лица могут рассчитывать на 300 тысяч рублей. 60 тысяч из субсидии можно направить на покупку газового оборудования: плиты, котла, водонагревателя, газоанализаторов.

https://ria.ru/20230111/lenoblast-1844192122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, газпром, россия