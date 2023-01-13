https://ria.ru/20230113/lekarstva-1844633281.html
Путин поручил обеспечить новые регионы лекарствами для лечения инфекций
Путин поручил обеспечить новые регионы лекарствами для лечения инфекций - РИА Новости, 13.01.2023
Путин поручил обеспечить новые регионы лекарствами для лечения инфекций
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля принять меры по обеспечению новых регионов РФ лекарствами для лечения инфекционных заболеваний,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:34
2023-01-13T14:34
2023-01-13T14:38
общество
россия
здоровье - общество
владимир путин
михаил мишустин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля принять меры по обеспечению новых регионов РФ лекарствами для лечения инфекционных заболеваний, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... принять меры по обеспечению потребностей систем здравоохранения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, необходимых для профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2023 года, далее – один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230113/kompensatsii-1844633897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, здоровье - общество, владимир путин, михаил мишустин, донецкая народная республика, луганская народная республика
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
14:34 13.01.2023 (обновлено: 14:38 13.01.2023)
Путин поручил обеспечить новые регионы лекарствами для лечения инфекций
Путин поручил принять меры по обеспечению новых регионов лекарствами для лечения инфекций