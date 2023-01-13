https://ria.ru/20230113/lekarstva-1844633281.html

Путин поручил обеспечить новые регионы лекарствами для лечения инфекций

Путин поручил обеспечить новые регионы лекарствами для лечения инфекций - РИА Новости, 13.01.2023

Путин поручил обеспечить новые регионы лекарствами для лечения инфекций

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля принять меры по обеспечению новых регионов РФ лекарствами для лечения инфекционных заболеваний,... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:34

2023-01-13T14:34

2023-01-13T14:38

общество

россия

здоровье - общество

владимир путин

михаил мишустин

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586422030_61:476:2658:1937_1920x0_80_0_0_27b2c8bf4fcfe6e09bbe081bedb047f6.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля принять меры по обеспечению новых регионов РФ лекарствами для лечения инфекционных заболеваний, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... принять меры по обеспечению потребностей систем здравоохранения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, необходимых для профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2023 года, далее – один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230113/kompensatsii-1844633897.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, здоровье - общество, владимир путин, михаил мишустин, донецкая народная республика, луганская народная республика