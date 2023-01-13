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Размещенных на лайнере у Глазго украинцев будут переселять - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/layner-1844568268.html
Размещенных на лайнере у Глазго украинцев будут переселять
Размещенных на лайнере у Глазго украинцев будут переселять - РИА Новости, 13.01.2023
Размещенных на лайнере у Глазго украинцев будут переселять
Украинских беженцев, которых разместили на круизном лайнере вблизи Глазго, весной переселят в долговременное жилье, сообщает газета Times со ссылкой на... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:12
2023-01-13T11:13
специальная военная операция на украине
в мире
глазго
шотландия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинских беженцев, которых разместили на круизном лайнере вблизи Глазго, весной переселят в долговременное жилье, сообщает газета Times со ссылкой на шотландские власти. Лайнер Ambition прибыл в Шотландию в сентябре. "Оно (шотландское правительство) подтвердило, что срок действия контракта на использование Ambition... истекает 31 марта", - говорится в сообщении газеты. Отмечается, что на борту судна проживают около 1,1 тысячи украинцев, в том числе 420 детей.
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в мире, глазго, шотландия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Глазго, Шотландия
11:12 13.01.2023 (обновлено: 11:13 13.01.2023)
 
Размещенных на лайнере у Глазго украинцев будут переселять

Times: беженцев из Украины, размещенных на лайнере у Глазго, переселят весной

© Flickr / Cardinal Canary Британский и шотландский флаги
Британский и шотландский флаги - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Flickr / Cardinal Canary
Британский и шотландский флаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинских беженцев, которых разместили на круизном лайнере вблизи Глазго, весной переселят в долговременное жилье, сообщает газета Times со ссылкой на шотландские власти.
Лайнер Ambition прибыл в Шотландию в сентябре.
"Оно (шотландское правительство) подтвердило, что срок действия контракта на использование Ambition... истекает 31 марта", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что на борту судна проживают около 1,1 тысячи украинцев, в том числе 420 детей.
Флаг Соединенного королевства Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГлазгоШотландия
 
 
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