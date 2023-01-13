https://ria.ru/20230113/lambrekht-1844777858.html

Правительство Германии не прокомментировало сообщения об отставке Ламбрехт

Правительство Германии не прокомментировало сообщения об отставке Ламбрехт - РИА Новости, 13.01.2023

Правительство Германии не прокомментировало сообщения об отставке Ламбрехт

В правительстве Германии отказались комментировать РИА Новости сообщения о возможной отставке министра обороны Кристины Ламбрехт. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T23:37

2023-01-13T23:37

2023-01-13T23:37

в мире

кристина ламбрехт

германия

киев

украина

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БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. В правительстве Германии отказались комментировать РИА Новости сообщения о возможной отставке министра обороны Кристины Ламбрехт. В пятницу вечером газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что Ламбрехт (Социал-демократическая партия Германии, входит в правительственную коалицию) решила подать в отставку. "Мы это не комментируем", - сказал представитель правительства ФРГ. Ранее спикер министерства обороны ФРГ заявил РИА Новости, что сообщения о возможной отставке Ламбрехт являются слухами, которые ведомство не будет комментировать. Ламбрехт в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника. Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.

https://ria.ru/20230113/tanki-1844716808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, кристина ламбрехт, германия, киев, украина