https://ria.ru/20230113/lambrekht-1844777858.html
Правительство Германии не прокомментировало сообщения об отставке Ламбрехт
Правительство Германии не прокомментировало сообщения об отставке Ламбрехт - РИА Новости, 13.01.2023
Правительство Германии не прокомментировало сообщения об отставке Ламбрехт
В правительстве Германии отказались комментировать РИА Новости сообщения о возможной отставке министра обороны Кристины Ламбрехт. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T23:37
2023-01-13T23:37
2023-01-13T23:37
в мире
кристина ламбрехт
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БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. В правительстве Германии отказались комментировать РИА Новости сообщения о возможной отставке министра обороны Кристины Ламбрехт. В пятницу вечером газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что Ламбрехт (Социал-демократическая партия Германии, входит в правительственную коалицию) решила подать в отставку. "Мы это не комментируем", - сказал представитель правительства ФРГ. Ранее спикер министерства обороны ФРГ заявил РИА Новости, что сообщения о возможной отставке Ламбрехт являются слухами, которые ведомство не будет комментировать. Ламбрехт в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника. Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кристина ламбрехт, германия, киев, украина
В мире, Кристина Ламбрехт, Германия, Киев, Украина
Правительство Германии не прокомментировало сообщения об отставке Ламбрехт
Правительство Германии отказалось комментировать сообщения об отставке главы МО Ламбрехт
БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. В правительстве Германии отказались комментировать РИА Новости сообщения о возможной отставке министра обороны Кристины Ламбрехт.
В пятницу вечером газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что Ламбрехт (Социал-демократическая партия Германии, входит в правительственную коалицию) решила подать в отставку.
"Мы это не комментируем", - сказал представитель правительства ФРГ.
Ранее спикер министерства обороны ФРГ заявил РИА Новости, что сообщения о возможной отставке Ламбрехт являются слухами, которые ведомство не будет комментировать.
Ламбрехт в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника.
Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.