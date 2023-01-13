https://ria.ru/20230113/kreschenie-1844599906.html
В метеобюро пообещали Москве рекордно теплое Крещение
В метеобюро пообещали Москве рекордно теплое Крещение - РИА Новости, 13.01.2023
В метеобюро пообещали Москве рекордно теплое Крещение
Предстоящее Крещение в столице может занять второе место по теплу за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся в Москве с 1879 года, ожидаются дождь и до... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:42
2023-01-13T12:42
2023-01-13T12:42
общество
татьяна позднякова
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праздник крещения господня
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Предстоящее Крещение в столице может занять второе место по теплу за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся в Москве с 1879 года, ожидаются дождь и до плюс 3-4 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "Не исключено, что вот это Крещение, которое нас ожидает 19 января 2023 года, оно по температурному режиму будет на втором месте за всю историю наблюдений с 1879 года. То есть, это такой очень редкий случай для московской погоды", - рассказала Позднякова. Также она отметила, что погода ожидается облачная. Выпадут осадки, преимущественно в виде дождя, что является довольно редким явлением. "Температура воздуха может где-то быть в пределах плюс 3-4 градуса, что тоже случается не каждое Крещение, потому что мы больше привыкли, что у нас на Крещение бывают крещенские морозы, а тут у нас придет крещенская оттепель", - добавила синоптик.
https://ria.ru/20230113/pogoda-1844535854.html
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общество, татьяна позднякова, москва, праздник крещения господня, россия
Общество, Татьяна Позднякова, Москва, Праздник Крещения Господня, Россия
В метеобюро пообещали Москве рекордно теплое Крещение
Предстоящее Крещение в Москве может занять второе место по теплу с 1879 года
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Предстоящее Крещение в столице может занять второе место по теплу за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся в Москве с 1879 года, ожидаются дождь и до плюс 3-4 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Не исключено, что вот это Крещение, которое нас ожидает 19 января 2023 года, оно по температурному режиму будет на втором месте за всю историю наблюдений с 1879 года. То есть, это такой очень редкий случай для московской погоды", - рассказала Позднякова.
Также она отметила, что погода ожидается облачная. Выпадут осадки, преимущественно в виде дождя, что является довольно редким явлением.
"Температура воздуха может где-то быть в пределах плюс 3-4 градуса, что тоже случается не каждое Крещение, потому что мы больше привыкли, что у нас на Крещение бывают крещенские морозы, а тут у нас придет крещенская оттепель", - добавила синоптик.